Gauff ruszyła na ratunek, sytuacja bez wyjścia. 57 minut i po wszystkim

Zmagania United Cup rozpoczęły w piątek rywalizację w nowym sezonie - już w pierwszym spotkaniu Argentyna pokonała Hiszpanię 3:0. To nie oznaczało awansu do fazy pucharowej, bo ten z każdej z trzech grup w danym mieście wywalczy na pewno tylko jej zwycięzca. A jedna z ekip z drugiej pozycji też ma na to szanse. W grupie A, rywalizującej w Perth, zdecydowanym faworytem byli bowiem Amerykanie. I oni do rywalizacji przystępowali dopiero dzisiaj.

Na starcie tego spotkania zaplanowano mecz singlistów: Taylora Fritza i Sebastiana Baeza. Faworyt był tu oczywisty, mierzyli się dotąd pięć razy i zawsze zdecydowanie wygrywał Amerykanin. Mało tego, w żadnej z tych potyczek nie stracił więcej niż pięciu gemów, a to różnica klasy. Baez to tenisista solidny, choć jednak z drugiego szeregu. I raczej jednak "przypisany" do kortów ziemnych, na twardych radzi sobie dużo gorzej.

I mimo, że do tej pory miał bilans 1:18 w starciach z zawodnikami z TOP 10, to jednak on cieszył się po meczu z Fritzem. Wygrał 4:6, 7:5, 6:4. I z dużą dozą prawdopodobieństwa, patrząc na wynik spotkania z Hiszpanią, można powiedzieć, że niemal dał swojemu krajowi awans do ćwierćfinału.

Kropkę nad i mogła dziś postawić Solana Sierra, ale w jej przypadku zadanie było ekstremalnie trudne. Zagrała bowiem z trzecią rakietą świata - Coco Gauff.

United Cup. Argentyna przed wielką szansą na awans. Solana Sierra grała z Coco Gauff

21-letnia Argentyna dopiero latem zeszłego roku awansowała do najlepszej setki rankingu WTA - i to też trochę fartem. Okazała się bowiem jedną z rewelacji Wimbledonu, mimo że przegrała na londyńskiej trawie finał kwalifikacji. Tymczasem awansowała do czwartej rundy, zatrzymała ją dopiero weteranka - Laura Siegemund.

Dziś jest na 66. pozycji w rankingu, o grę w głównej drabince Australian Open martwić się nie musi, United Cup jest dla niej przetarciem. I okazją do zarobienia solidnych pieniędzy, drugiej wypłaty w karierze, po wspomnianym Wimbledonie.

Solana Sierra ANTONY DICKSON AFP

Tyle że nigdy w karierze nie rywalizowała z zawodniczką z najlepszej dziesiątki na świecie - tą "najlepszą" byłą dotąd 17. w rankingu Beatriz Haddad Maia, jesienią 2024 roku.

Gauff pokazała Argentynce, że wiele musi jednak jeszcze poprawić. Zwłaszcza w kontekście serwisu, który dla Amerykanki był idealną okazją do zabójczych returnów.

Gauff miała drobne problemy w początkowej fazie spotkania, w pierwszym gemie trochę dopisało jej szczęście, przy break poincie dla Sierry i ofensywnym zagraniu Argentynki. A w trzecim sama popisała się efektownym skrótem, gdy rywalka znów dostała szansę na przełamanie.

I na tym właściwie marzenia 21-letniej zawodniczki z Ameryki Południowej się skończyły. W obu setach Gauff prowadziła już 5:0, gdy rywalka ugrywała honorowe gemy, pozwalające jej uniknąć bajgli. Skończyło się na 6:1, 6:1 - po 57 minutach i 32 sekundach gry. Tak właśnie Coco Gauff otworzyła kolejny sezon.

Argentyna nie straciła bynajmniej szansy na wygranie grupy A - o tym zdecyduje dopiero mecz miksta. Gauff pozostała na korcie, jej partnerem jest Christian Harrison. W zespole Argentyny rywalizują zaś Maria Lourdes Carle i Guido Andreozzi.

Coco Gauff, United Cup 2026 ANTONY DICKSON AFP

Iga Świątek jasno o „Bitwie płci”. „To była tylko rozrywka [WIDEO] © 2025 Associated Press