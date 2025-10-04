Gauff opuściła kort po 58 minutach. Kompletna demolka. Amerykanka wyeliminowana

Pierwszy półfinał tegorocznego turnieju WTA 1000 w Pekinie dostarczył nam bardzo ciekawie zestawienie z udziałem dwóch Amerykanek. Broniąca tytułu Coco Gauff mierzyła się z rozstawioną z "3" Amandą Anisimovą. Co ciekawe, obie po raz ostatni rywalizowały ze sobą przed trzema laty. Na zawodowym poziomie posiadały jak dotąd bilans 1-1 w bezpośrednich starciach. Dzisiaj stanęły zatem przed szansą, by wyjść na prowadzenie w zestawieniu H2H.

Sobotni pojedynek miał także spore znaczenie pod innym względem. Panie sąsiadują ze sobą w rankingach. W głównym zestawieniu, przed startem rozgrywek w stolicy Chin, Gauff posiadała 2764 pkt przewagi nad Anisimovą. Coco ma jednak mnóstwo do obrony w końcówce sezonu, co będzie działać na korzyść Amandy. I mocno otwiera walkę o podium rankingu na finiszu 2025 roku.

Realną różnicę między zawodniczkami pokazuje zestawienie Race. Tam przed Pekinem było zaledwie 276 "oczek" na korzyść mistrzyni US Open 2023. Dziś panie walczyły o dodatkowe 260 pkt do rankingu. A ew. triumf w finale - daje następne 350. To oznaczało, że Anisimova już po zmaganiach w stolicy Chin może wyprzedzić Gauff w rankingu WTA Race. Sobotnie spotkanie miało zatem istotne znaczenie.

WTA Pekin: Coco Gauff kontra Amanda Anisimova w półfinale

Mecz rozpoczął się od serwisu Anisimovej. Finalistka tegorocznego US Open prowadziła już 40-0, ale mimo to doszło do równowagi. Końcówka rozdania potoczyła się jednak po myśli Amandy. Nie musiała bronić break pointów i finalnie utrzymała swoje podanie. W następnych minutach Gauff praktycznie nie istniała na korcie. Wygrała zaledwie 2 z 18 rozegranych akcji, przez co po 15 minutach na tablicy wyników zrobiło się 5:0 z perspektywy Anisimovej. Już w szóstym gemie Amanda wypracowała sobie setbole.

Miała dwie okazje na zamknięcie partii, ale nie wykorzystała żadnej z nich. Starsza z Amerykanek zaczęła popełniać błędy, które nie zdarzały jej się przez dłuższy czas. Coco zaczepiła się na grę. Doczekała się premierowego "oczka", a po chwili miała szanse na kolejne, gdyż otrzymała dwa break pointy przy serwisie rywalki. Wtedy Amanda wróciła do solidnej gry i wyszła ze stanu 15-40, wygrywając cztery akcje z rzędu. Ostateczny rezultat seta brzmiał 6:1 z perspektywy finalistki tegorocznego Wimbledonu.

Anisimova nie zamierzała się zatrzymywać. Szła za ciosem i już na starcie drugiej części pojedynku wywalczyła następne przełamanie. Po zmianie stron w pewnym stylu potwierdziła przewagę, wychodząc na 2:0. Sytuacja Gauff robiła się coraz trudniejsza. Starsza z Amerykanek wywierała ogromną presję na młodszej poprzez agresywne rozwiązania, na które Coco często nie miała odpowiedzi. Momentami Amanda grała kosmiczny tenis. Po niesamowitych zagraniach wywalczyła sobie dwa break pointy w trzecim gemie i już po pierwszym z nich uzyskała różnicę dwóch przełamań.

Problemy mistrzyni US Open 2023 nie ustawały. Także następne rozdania trafiły na konto Anisimovej, dzięki czemu przy stanie 5:0 serwowała po awans do finału. Prowadziła 30-15, była dwie piłki od zamknięcia spotkania. Ale wówczas Gauff wzięła się jeszcze za odrabianie strat. Wywalczyła premierowe "oczko", przełamując starszą z Amerykanek. Po chwili Coco dorzuciła kolejne, znów wracając ze stanu 15-30. Po ósmym gemie nie było już jednak powrotu dla trzeciej rakiety świata. Anisimova pokonała obrończynię tytułu 6:1, 6:2 w zaledwie 58 minut. W niedzielę zagra z Jessicą Pegulą albo Lindą Noskovą o trofeum WTA 1000 w Pekinie oraz trzecie miejsce w zestawieniu Race.

Coco Gauff CHARLY TRIBALLEAU AFP

Amanda Anisimova TIMOTHY A. CLARY AFP

Coco Gauff JESSICA LEE PAP/EPA