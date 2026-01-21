Gauff nie zamierzała gryźć się w język. Tak podsumowała rządy Trumpa

Coco Gauff to jedna z największych gwiazd współczesnego tenisa i symbol nowego pokolenia w światowym sporcie. Amerykanka już jako nastolatka zachwyciła świat swoją dojrzałością i talentem, a dziś jest mistrzynią wielkoszlemową, triumfatorką US Open i turnieju Ronalda Garrosa, a także stałą bywalczynią ścisłej czołówki rankingu WTA. Zajmując trzecie miejsce na świecie, 21-latka imponuje nie tylko umiejętnościami sportowymi, ale także świadomością społeczną i odwagą w zabieraniu głosu w ważnych sprawach.

Amerykanka od dawna wykorzystuje swoją rozpoznawalność do walki z rasizmem i nierównościami społecznymi. Regularnie podkreśla, jak istotne jest zaangażowanie obywatelskie, szczególnie wśród młodych ludzi. Podczas ostatnich wyborów prezydenckich w USA otwarcie apelowała o oddawanie głosów na Kamalę Harris, zaznaczając, że demokracja wymaga aktywności i odpowiedzialności. Wypowiedzi tenisistki odbiły się szerokim echem, a ona sama stała się jednym z najbardziej wyrazistych sportowych głosów swojego pokolenia.

Coco Gauff zapytana o Donalda Trumpa. Mocne słowa Amerykanki

Teraz, przy okazji Australian Open, Gauff na konferencji prasowej została zapytana o to, jak ocenia Amerykę po roku rządów drugiej administracji Donalda Trumpa. Nie zastanawiała się długo i, jak zwykle, nie gryzła się w język. Przypomniała, że już wcześniej krytycznie wypowiadała się na temat prezydenta USA i nie widzi powodów, by zmieniać ton.

"Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli cieszyć się znacznie większym pokojem w naszym kraju i większą życzliwością w sposobie, w jaki rozmawiamy ze sobą na różne tematy" - mówiła Gauff po awansie do trzeciej rundy turnieju, w której zmierzy się z Hailey Baptiste. Zaznaczyła również, że publiczne zabieranie głosu bywa wyczerpujące, zwłaszcza dla czarnoskórej kobiety obserwującej, jak decyzje polityczne dotykają marginalizowane społeczności.

Tenisistka przyznała, że choć czuje zmęczenie ciągłym komentowaniem sytuacji politycznej, nie zamierza milczeć. "Staram się robić wszystko, co w mojej mocy - poprzez wsparcie finansowe i mówienie głośno o problemach. Mam nadzieję, że z czasem uda nam się dojść do miejsca, w którym będzie więcej zrozumienia i realnego postępu" - podsumowała.

