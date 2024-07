Gauff nie gryzie się w język po bolesnej porażce. Dostało się kibicom, to może zaboleć

Z tej dwójki przykre chwile przeżyła najpierw nasza rodaczka. W sobotę niedawna zwyciężczyni Rolanda Garrosa uznała wyższość Julii Putincewej. Kazaszka co prawda przegrała pierwszego seta, lecz w kolejnych dwóch wzniosła się na wyżyny swoich możliwości i pokazała, że pozycja w zestawieniu WTA to nie wszystko. Dzień później kolejny dowód na to kibice otrzymali za sprawą Coco Gauff. Amerykanka we wcześniejszych potyczkach szła jak burza, aż wreszcie trafiła na Emmę Navarro. Niżej notowana rodaczka pokonała ją 6:4, 6:3.

