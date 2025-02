Gauff nie dała rady, Świątek daleko w tyle. Mistrzyni z Dubaju czeka na nagrodę od WTA

"22 lutego 2025 roku powinien przejść do historii rosyjskiego tenisa. W całej historii rosyjskiego tenisa nie było ani jednego dnia, ani nawet tygodnia, w którym mężczyzna i kobieta jednocześnie braliby udział w finałach turniejów na takim poziomie - WTA 1000 i ATP 500 (lub ich odpowiedniki z czasów, gdy ta klasyfikacja nie została jeszcze wprowadzona). Zanim Andriejewa i Rublow to zrobili, nigdy się to nie zdarzyło - opisywali triumfy Andriejewej i Rublowa dumni dziennikarze rosyjskiego portalu "sports.ru". Reklama

Wielka niespodzianka w Dubaju. Mirra Andriejewa mistrzynią

Zwłaszcza sukces zaledwie 17-letniej tenisistki wywołał gigantyczne poruszenie i to nie tylko w jej ojczyźnie. W końcu nieczęsto zdarza się, żeby tak młoda zawodniczka triumfowała w prestiżowych rozgrywkach, do tego mogąc pochwalić się posiadaniem na rozkładzie aż dwóch zawodniczek ze ścisłej czołówki rankingu WTA.

Andriejewa w Dubaju najpierw pokonała pewnie w ćwierćfinale Igę Świątek, a w półfinale była górą nad Jeleną Rybakiną. Sukcesy chodzą parami, dlatego już może wypatrywać kolejnego, w postaci najnowszego zestawienia rankingu WTA.

Historyczny wyczyn 17-letniej Rosjanki. Gauff i Świątek daleko w tyle

W nim mistrzyni z Dubaju wskoczy po raz pierwszy w karierze do czołowej dziesiątki. I to na dwa miesiące przed 18. urodzinami. Jej sukces robi wrażenie zwłaszcza kiedy spojrzy się na to, w jakim wieku topowe aktualnie zawodniczki pierwszy raz były klasyfikowane tak wysoko. Coco Gauff, postrzegana na starcie kariery za "złote dziecko tenisa" awansowała do czołowej dziesiątki, będąc już dawno po 18. urodzinach. Miało to miejsce po wygranym przez Igę Świątek US Open w 2022 roku. Reklama

Polka natomiast miała już ponad 20 lat, kiedy ta sztuka udała jej się po raz pierwszy. Miało to miejsce 17 maja 2021 roku. Po imponującym zwycięstwie nad Karoliną Pliskovą w finale turnieju rangi WTA 1000 wskoczyła na 9. pozycję. Sabalenka podobnie. Ta sztuka udała jej się dokładnie 28 stycznia 2019 roku, więc jak nietrudno policzyć, już dawno była pełnoletnia.

Sukces Andriejewej w Dubaju absolutnie nie był dziełem przypadku. To nie tak, że 17-latka pojawiła się znikąd i szturmem zdobyła prestiżowy tytuł. Swoją obecność w tourze zdążyła zaznaczyć już dużo wcześniej. W 2024 roku pokonała w ćwierćfinale Roland Garros 6:7(5), 6:4, 6:4 Sabalenkę i choć pozostaje to jej jedyne zwycięstwo nad Białorusinką, fakt odniesienia go w turnieju wielkszolemowym w wieku 16 lat musi robić wrażenie.

