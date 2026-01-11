Gauff na ustach całego świata. Wszystko po tym, co zrobiła Świątek. Pierwsza w historii

Półfinałowe zmagania Polaków w ramach tegorocznej edycji United Cup zapowiadały się niezmiernie ciekawie. Hubert Hurkacz podejmował bowiem Taylora Fritza, natomiast chwilę później na australijskich kortach zameldowały się Coco Gauff oraz Iga Świątek.

Z męskiego pojedynku dość niespodziewanie obronną ręką wyszedł powracający po kontuzji Hurkacz. Reprezentant Polski pokonał znacznie wyżej notowanego amerykańskiego rywala w dwóch setach. Dzięki temu 28-latek przybliżył swój zespół do zameldowania się w finale międzynarodowego turnieju.

Chwilę później do akcji weszła Świątek, której kluczowym zadaniem było pokonanie Gauff. Ostatnie starcia między paniami pokazały jednak, że misja ta wcale nie jest łatwa. Przed meczem z 10 stycznia 2026 roku, Raszynianka zaliczyła bowiem trzy porażki z Amerykanką z rzędu (WTA Finals 2024, United Cup 2025 oraz WTA Madryt 2025). Sytuacja powtórzyła się i tym razem, bowiem najlepsza polska tenisistka ponownie musiała uznać wyższość swojej nieco młodszej rywalki zza oceanu. Na jej szczęście, późniejsze fenomenalne starcie duetu Katarzyna Kawa/Jan Zieliński ostatecznie przypieczętowało awans Polaków do finału United Cup.

Kosmiczna statystyka Gauff. Jeszcze nikt nie zrobił tego Idze Świątek

Dla 21-letniej Coco Gauff sobotnia wygrana ze Świątek była kolejnym poważnym triumfem w karierze. Młoda Amerykanka powoli staje się kolejną, zaraz po Jelenie Ostapenko, "zmorą" Raszynianki.

Dotychczas tylko dwie przytoczone wyżej zawodniczki potrafiły bowiem odnieść cztery triumfy z rzędu w starciach ze Świątek. U Ostapenko seria ta wynosi zawrotne 6 spotkań, natomiast w przypadku Gauff licznik triumfów póki co zatrzymał się na 4 zwycięstwach.

Młoda Amerykanka dokonała jednak czegoś, co nie udało się doświadczonej Łotyszce. Ostatnie cztery zwycięstwa Gauff nad Świątek odbyły się bowiem bez utraty ani jednego seta. Starcie ze Świątek w ramach WTA Finals 2024 Gauff wygrała wynikiem 6:3, 6:4. W ubiegłorocznej edycji United Cup Amerykanka triumfowała natomiast z delikatnie gorszym bilansem 6:4, 6:4. Prawdziwym pogromem zakończyło się jednak półfinałowe starcie pań, którego świadkami byliśmy podczas WTA Madryt 2025. Wówczas Gauff wygrała ze Świątek wynikiem 6:1, 6:1. W pierwszym tegorocznym spotkaniu z Raszynianką 21-latka miała już nieco więcej problemów, jednak ostatecznie wygrała starcie rezultatem 6:4, 6:2.

Wspomniana chwilę wcześniej Ostapenko trzy razy pokonywała Świątek w dwusetowej batalii, jednak tyle samo jej pojedynków z Polką wymagało rozegrania dodatkowego trzeciego seta. Niemniej to Łotyszka może się pochwalić nienagannym bilansem 6-0 w starciach z Igą Świątek.

Iga Świątek SAEED KHAN / AFP AFP

Coco Gauff IZHAR KHAN AFP

Coco Gauff i Iga Świątek Robert Prange Getty Images

Iga Świątek - Coco Gauff. Skrót meczu Polsat Sport