Gauff już po olimpijskim debiucie. Koniec po 73 minutach, demolka w drugim secie

Dzień później przystąpiła do swojego pierwszego spotkania. Niewiele brakowało, a jej mecz w duecie z Jessicą Pegulą zostałby przeniesiony na niedzielę. W sobotę aura nie pozwoliła na grę na zewnętrznych kortach, gdzie początkowo przydzielono spotkanie z udziałem dwóch tenisistek ze Stanów Zjednoczonych. Organizatorzy postanowili jednak dołożyć ich starcie przeciwko parze Ellen Perez/Daria Saville na drugi co do wielkości kort, dysponujący zadaszeniem. Dzięki turniejowe "1" jeszcze dzisiaj mogły rozegrać dwój pojedynek deblowy, a Gauff - zaliczyć debiutancki występ na igrzyskach.