Gauff goniła od stanu 2:4. Znamy pierwszą finalistkę WTA 1000 w Rzymie

Trzy zawodniczki z najlepszej dziesiątki rankingu, a wraz z nimi - już 36-letnia Sorana Cirstea. Rumunka kilka miesięcy temu zapowiedziała, że to jej ostatni sezon w tourze. I - jak dwa lata temu u Danielle Collins - właśnie wtedy przyszło to co najlepsze.

Od dłuższego czasu Sorana gra co najmniej solidnie, jest w stanie rozgrywać równe spotkania z najlepszymi, ogrywa te słabsze rywalki. I to właśnie spowodowało, że miała już pewność awansu w najbliższym notowaniu rankingu WTA na 21. pozycję. To oznaczało wyrównanie rekordowej pozycji z... 2013 roku. A przecież mogła wejść do TOP 20, pierwszy raz w historii. Już teraz, po Rzymie. Warunkiem było pokonanie Coco Gauff.

Amerykanka niby tu nie imponuje, przepycha wręcz kolejne spotkania, trzy razy wygrywała po trzysetowych bataliach. A przecież podobnie było w Miami, gdzie dotarła do finału, przegranego ostatecznie z Aryną Sabalenką. Tam wygrała m.in. z Cirsteą, podobnie jak później w Madrycie. Obie potyczki były trzysetowe, 22-latka pewniej spisywała się w ich drugich częściach.

WTA 1000 w Rzymie. Coco Gauff kontra Sorana Cirstea. Pierwszy półfinał na Campo Centrale

Gauff zaczęła tym razem od serwisu, szybko zrobiło się 40-0 na jej korzyść, a później Rumunka popisała się serią dziewięciu punktów z rzędu. Wygrała nie tylko gema otwarcia, przełamując czwartą rakietę świata, ale też "na sucho" przy własnym podaniu. Kończąc tę rozgrywkę dwoma asami. Trudno wyobrazić sobie lepszy początek.

To był jedyny moment z kłopotami Amerykanki przy własnym serwisie w tej partii. Wszystkie pozostałe wygrywała łatwo, nie było w nich praktycznie walki. Mimo że Coco nie wprowadzała piłki tak mocno, jak we wcześniejszych spotkaniach z Rumunką robiły to: Sabalenka, Noskova czy Ostapenko. Nadawała odpowiedni kierunek, rotowała - Cirstea miała z tym problem.

W ósmym gemie Amerykanka dostała szansę na odrobienie strat - i od razu go wykorzystała.

Gauff zaczęła sprawiać wrażenie zawodniczki nieco solidniejszej. Nie było to spotkanie wybitne, obie popełniały sporo błędów. Amerykanka zaczęła jednak grać jak przeciwko Andriejewej dwa dni temu - nie siliła się na ryzykowne akcje, przebijała piłkę, czekała na ruch Cirstei. A że sama świetnie biega po korcie, uzyskiwała przewagę.

I to ona wygrała tę partię 6:4. 23 niewymuszone błędy Rumunki musiały jednak dać taki efekt. Gauff też znalazła się na minusie (5 winnerów, 14 błędów), ale nie aż tak dużym.

Już wtedy Rumunka przekonała się chyba, że niewiele w tym spotkaniu będzie w stanie zdziałać. A początek drugiej partii to potwierdził. Owszem, sześć dni temu Cirstea też przegrała pierwszego seta w starciu z Sabalenką, nawet wyraźniej. A w drugim było 0:2, gdy nastąpiła zmiana sytuacji. Dziś jednak Amerykanka sprawiała wrażenie zawodniczki bardziej opanowanej niż wówczas Białorusinka. To pierwsze przełamania Coco wywalczyła w piękny sposób, świetnym skrótem, niby takim "od niechcenia". Wszystko miała jednak zaplanowane.

Choć doszło jednak do breaka powrotnego, na 1:2, a później Cirstea zdołała wyrównać. Po piątym gemie nad Campo Centrale nastała cisza - nad stanowiskami dziennikarskimi zasłabł kibic, gra została na 10 minut przerwana. Momentalnie na trybunie zjawiły się trzy ekipy medyczne.

Po wznowieniu serwowała Sorana, dla niej mógł to być kluczowy moment tego spotkania. Została przełamana, choć za chwilę też wywalczyła breaka. Było więc 3:4, patrząc z jej perspektywy. Posłała asa na starcie kolejnego gema, a później Gauff pokazała, dlaczego jest nadal w piątce najlepszych tenisistek świata.

I już spokojnie doprowadziła sprawę do końca. Wygrała 6:4, 6:3, mecz trwał 75 minut.

W sobotnim finale - początek po godz. 17 - zmierzy się z Igą Świątek lub Eliną Switoliną. Ich mecz dzisiaj na Campo Centrale, zapewne nie przed godz. 20.30 lub 21.

