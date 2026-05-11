Jedna połówka drabinki jednego dnia, druga zaś następnego: tak dotąd wyglądał kalendarz zmagań w Internazionali d'Italia. I tak samo było wcześniej w Madrycie. A zmagania w czwartej rundzie WTA 1000 organizatorzy obu turniejów zaplanowali na jeden dzień: drugi poniedziałek.

Dziś właśnie do tego doszło na Foro Italico - 16 najlepszych zawodniczek, osiem spotkań. I tylko w jednym miały się zmierzyć dwie wielkoszlemowe mistrzynie, zarazem byłe liderki rankingu WTA. Mowa oczywiście o potyczce Igi Świątek z Naomi Osaką, zaplanowanej na wieczorną sesję na korcie BNP Paribas.

Wcześniej do boju ruszyły wszystkie zawodniczki z górnej połówki - tam, po odpadnięciu Aryny Sabalenki, najwyżej klasyfikowane są Coco Gauff i Mirra Andriejewa, jedyne tam z TOP 10. I mogły wpaść na siebie na etapie ćwierćfinału, ten odbędzie się we wtorek.

Warunkiem były jednak ich zwycięstwa: tak Gauff była faworytką w potyczce z Ivą Jovic na Campo Centrale, podobnie i Andriejewa na Supertennis Arena. Rywalizując po raz pierwszy w singlu z Elise Mertens, choć przecież wiele razy mierzyły się już w grze podwójnej. Tam Belgijka jeszcze niedawno była na samym szczycie, w tym roku wygrała Australian Open.

Trzeci mecz Mirry Andriejewej w Rzymie.

Gauff swoje zadanie wypełniła, choć... stała już pod ścianą. Jej pierwsza potyczka w karierze z 18-letnią Jovic mogła zakończyć się sensacyjnie. Młodsza z Amerkanek prowadziła 7:5 i 5:4, miała piłkę meczową przy własnym serwisie. Przegrała ją, a później gema. I oddała turniejowej "trójce" inicjatywę. Gauff triumfowała 5:7, 7:5, 6:2. I musiała czekać na to, co zrobi Andriejewa.

Mirra w pierwszym starciu w Rzymie rozbiła w 66 minut Antonię Ruzić, oddała Chorwatce zaledwie jednego gema. I pewnie podobnie wyglądałoby drugie starcie z Viktoriją Golubic - wygrywała ze Szwajcarką 6:1, 2:0, miała kolejne breakpointy. Jej gra się załamała i... przegrała tę partię. Opanowała emocje, w decydującej rozgrywce znów zagrała bezkompromisowo (6:0).

O ćwierćfinał, swój drugi w Rzymie w karierze, grała dziś z Elise Mertens. Belgijka zaskakująco szybko pożegnała się z rywalizacją w deblu, została jej więc ta ostatnia szansa na zaistnienie na Foro Italico.

To Mertens dziś mogła jako pierwsza wywalczyć breaka, dwie szanse uzyskała już w trzecim gemie. Najpierw Mirra huknęła serwisem do środka (186 km/godz.), niemal w linię. A za chwilę Belgijka wyrzuciła piłkę returnem za kort - okazje przepadły. U Andriejewej jest zaś często tak, że gdy coś się nie układa, nie potrafi zachować spokoju. Tu wyszła z trudnej sytuacji, za moment zaczęła grać jak natchniona. Objęła prowadzenie 2:1, wkrótce miała już cztery gemy przewagi (5:1). Nastąpił jeszcze okres jej słabszej gry, ale tylko chwilowy. Reprezentantka Belgii wygrała dwa gemy, seta przegrała jednak 3:6.

W drugim z kolei Elise trzymała się w grze trochę dłużej, nawet prowadziła 3:2. I przegrała cztery kolejne gemy. A całe spotkanie 3:6, 3:6.

Co ważniejsze - Andriejewa pokazała bardzo dobrą dyspozycję, po raz kolejny. Podobnie było już w Linzu i Stuttgarcie, później w Madrycie, teraz tak jest w Rzymie. O półfinał zagra z Gauff, wydaje się, że stać ją wreszcie na przełamanie impasu w potyczkach ze starszą o trzy lata Amerykanką. Na razie to cztery porażki w czterech starciach.

A ta ostatnia miała miejsce rok temu - właśnie w ćwierćfinale na Foro Italico.

