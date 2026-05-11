Gauff czekała na piąte starcie z Andriejewą. Koniec nastąpił po 78 minutach

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

W poniedziałek na Foro Italico odbywają się wszystkie spotkania w 1/8 finału rzymskiego WTA 1000. Największym hitem jest starcie Igi Świątek z Naomi Osaką - jedyne na tym etapie z udziałem dwóch wielkoszlemowych mistrzyń. W górnej części drabinki mogło jednak dojść do innego fascynującego boju - Coco Gauff z Mirrą Andriejewą. Warunkiem były ich dzisiejsze zwycięstwa. Amerykanka pokonała swoją rodaczkę Ivę Jovic, po obronie meczbola. A 25 minut później zakończyło się starcie Rosjanki. I już wszystko jest jasne ws. wtorkowego rozkładu.

article cover
Mirra AndriejewaWilliam WestAFP

Jedna połówka drabinki jednego dnia, druga zaś następnego: tak dotąd wyglądał kalendarz zmagań w Internazionali d'Italia. I tak samo było wcześniej w Madrycie. A zmagania w czwartej rundzie WTA 1000 organizatorzy obu turniejów zaplanowali na jeden dzień: drugi poniedziałek.

Dziś właśnie do tego doszło na Foro Italico - 16 najlepszych zawodniczek, osiem spotkań. I tylko w jednym miały się zmierzyć dwie wielkoszlemowe mistrzynie, zarazem byłe liderki rankingu WTA. Mowa oczywiście o potyczce Igi Świątek z Naomi Osaką, zaplanowanej na wieczorną sesję na korcie BNP Paribas.

Zobacz również:

Kontuzja wpłynęła na wynik meczu Anny Kalinskiej z Jeleną Ostapenko
Tenis

Kontuzja i dramat w meczu Ostapenko z Rosjanką. Nie było uścisku ręki

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

Wcześniej do boju ruszyły wszystkie zawodniczki z górnej połówki - tam, po odpadnięciu Aryny Sabalenki, najwyżej klasyfikowane są Coco Gauff i Mirra Andriejewa, jedyne tam z TOP 10. I mogły wpaść na siebie na etapie ćwierćfinału, ten odbędzie się we wtorek.

Warunkiem były jednak ich zwycięstwa: tak Gauff była faworytką w potyczce z Ivą Jovic na Campo Centrale, podobnie i Andriejewa na Supertennis Arena. Rywalizując po raz pierwszy w singlu z Elise Mertens, choć przecież wiele razy mierzyły się już w grze podwójnej. Tam Belgijka jeszcze niedawno była na samym szczycie, w tym roku wygrała Australian Open.

Trzeci mecz Mirry Andriejewej w Rzymie. Rywalką na Campo Centrale Elise Mertens

Gauff swoje zadanie wypełniła, choć... stała już pod ścianą. Jej pierwsza potyczka w karierze z 18-letnią Jovic mogła zakończyć się sensacyjnie. Młodsza z Amerkanek prowadziła 7:5 i 5:4, miała piłkę meczową przy własnym serwisie. Przegrała ją, a później gema. I oddała turniejowej "trójce" inicjatywę. Gauff triumfowała 5:7, 7:5, 6:2. I musiała czekać na to, co zrobi Andriejewa.

Tenisistka w jasnym stroju uderza piłkę rakietą podczas meczu, skupiona na precyzyjnym wykonaniu zagrania.
Mirra AndriejewaTHOMAS COEXAFP

Mirra w pierwszym starciu w Rzymie rozbiła w 66 minut Antonię Ruzić, oddała Chorwatce zaledwie jednego gema. I pewnie podobnie wyglądałoby drugie starcie z Viktoriją Golubic - wygrywała ze Szwajcarką 6:1, 2:0, miała kolejne breakpointy. Jej gra się załamała i... przegrała tę partię. Opanowała emocje, w decydującej rozgrywce znów zagrała bezkompromisowo (6:0).

O ćwierćfinał, swój drugi w Rzymie w karierze, grała dziś z Elise Mertens. Belgijka zaskakująco szybko pożegnała się z rywalizacją w deblu, została jej więc ta ostatnia szansa na zaistnienie na Foro Italico.

Zobacz również:

Ta reakcja Coco Gauff po ostatniej piłce w meczu z Ivą Jovic mówi chyba wszystko
Tenis

Piłka meczowa i zwrot w meczu Gauff. Koszmar młodszej z Amerykanek w Rzymie

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

To Mertens dziś mogła jako pierwsza wywalczyć breaka, dwie szanse uzyskała już w trzecim gemie. Najpierw Mirra huknęła serwisem do środka (186 km/godz.), niemal w linię. A za chwilę Belgijka wyrzuciła piłkę returnem za kort - okazje przepadły. U Andriejewej jest zaś często tak, że gdy coś się nie układa, nie potrafi zachować spokoju. Tu wyszła z trudnej sytuacji, za moment zaczęła grać jak natchniona. Objęła prowadzenie 2:1, wkrótce miała już cztery gemy przewagi (5:1). Nastąpił jeszcze okres jej słabszej gry, ale tylko chwilowy. Reprezentantka Belgii wygrała dwa gemy, seta przegrała jednak 3:6.

W drugim z kolei Elise trzymała się w grze trochę dłużej, nawet prowadziła 3:2. I przegrała cztery kolejne gemy. A całe spotkanie 3:6, 3:6.

Co ważniejsze - Andriejewa pokazała bardzo dobrą dyspozycję, po raz kolejny. Podobnie było już w Linzu i Stuttgarcie, później w Madrycie, teraz tak jest w Rzymie. O półfinał zagra z Gauff, wydaje się, że stać ją wreszcie na przełamanie impasu w potyczkach ze starszą o trzy lata Amerykanką. Na razie to cztery porażki w czterech starciach.

A ta ostatnia miała miejsce rok temu - właśnie w ćwierćfinale na Foro Italico.

Zobacz również:

Iga Świątek, Naomi Osaka
Iga Świątek

Jest ogłoszenie ws. meczu Świątek z Osaką. Kibice nie będą zadowoleni

Amanda Gawron
Amanda Gawron
Kobieta w sportowym stroju i białej daszkowej czapce, z jasnymi włosami splecionymi w warkocz, koncentruje się podczas tenisowego meczu. Intensywne światło podkreśla wyraz jej skupienia i emocje towarzyszące grze.
Mirra AndriejewaPatrick HAMILTONAFP
zawodniczka tenisowa w różowym stroju sportowym skupiona na odbiciu piłki, dynamiczny moment gry z piłką tenisową w locie przed jej twarzą
Elise MertensMARIJAN MURAT / DPAAFP
DJB. FC Barcelona mistrzem Hiszpanii. Dyskusja ekspertów. WIDEO Polsat Box GoPOLSAT BOX GO

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja