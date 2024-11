Gauff czeka na mecz Świątek, a tu niespodzianka. Jej zmora z Paryża wchodzi do gry

Wtorkowe bezpośrednie spotkanie w WTA Finals w Rijadzie będzie dla Igi Świątek i Coco Gauff już prawdopodobnie przepustką do półfinału, musiałby stać się cud, by jego zwyciężczyni nie awansowała dalej. Wiadomo też, że obie znakomite tenisistki kolejny sezon rozpoczną razem: zgłosiły się do United Cup, co dla Amerykanki będzie debiutem w tej imprezie. Świątek swoje rywalki poznała kilkanaście dni temu, Gauff tę drugą - w poniedziałek. Zmierzy się z Donną Vekić, wicemistrzynią olimpijską, która zamknęła jej drogę do medalu w Paryżu.