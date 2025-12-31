Partner merytoryczny: Eleven Sports

Gauff bez rewanżu. Komunikat u progu Australian Open. Wycofanie półfinalistki z Paryża

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Tuż po Nowym Roku rozpocznie się kolejny sezon tenisowych rozgrywek. Pierwsze spotkanie w głównym cyklu wystartuje już 2 stycznia, podczas United Cup. To drużynowa impreza, stanowiąca jeden z najważniejszych przystanków przed Australian Open. W roli obrońców tytułu występują Amerykanie. Dwanaście miesięcy temu pokonali w finale Polskę, a cenne punkty dla USA zdobywała Coco Gauff. Wczoraj pojawił się komunikat, który dotyczy 21-latki. Wiemy już, że nie będzie miała okazji do rewanżowej potyczki za słynne starcie.

Dwie tenisistki ściskają sobie dłonie na korcie po meczu, obie ubrane w sportowe stroje, skoncentrowane i zmęczone, w tle widoczny rozmyty stadion oraz sędzia.
Lois Boisson i Coco Gauff podczas półfinału Roland Garros 2025MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP

Już tylko kilkadziesiąt godzin dzieli nas od rozpoczęcia sezonu 2026 w tenisowych rozgrywkach na najwyższym poziomie. Drugiego dnia stycznia wystartuje drużynowa impreza o nazwie United Cup. Po raz kolejny zobaczymy w niej polską ekipę, z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem. Dla obojga będzie to jedyny przystanek przed Australian Open. W poprzednich dwóch edycjach nasi reprezentanci docierali do finałów zmagań, ale za każdym razem trofeum trafiało w ręce przeciwników - dwa lata temu do zespołu z Niemiec, a przed 12 miesiącami do teamu USA.

Zobacz również:

Iga Świątek
Iga Świątek

To u jego boku Świątek powitała Nowy Rok w Australii. Sama się pochwaliła

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

    Na premierową potyczkę z udziałem rodaków trzeba zaczekać aż do 5 stycznia. Wtedy to nie przed godz. 7:30 rozpocznie się w Sydney pojedynek z naszymi zachodnimi sąsiadami. O dwie doby wcześniej do akcji ruszy drużyna Stanów Zjednoczonych, w której znajduje się Coco Gauff. Amerykanie zainaugurują swoje zmagania w Perth. Najpierw zawalczą z Argentyną, a tego dnia, co wystartuje Polska, zmierzą się z Hiszpanią.

    Obrońcy tytułu są wyraźnym faworytem grupy A. Jeśli ją wygrają, to trafią na najlepszą ekipę z drugich miejsc w Perth. Mogą zatem potencjalnie trafić na Francję, która znalazła się w grupie C - z Włochami i Szwajcarią. Pierwotnie w teamie kraju ze stolicą w Paryżu znajdowała się Lois Boisson. 22-latka sprawiła wielką sensację podczas Roland Garros 2025, docierając do półfinału imprezy. Tam przegrała dopiero z późniejszą mistrzynią turnieju - Coco Gauff.

    Zobacz również:

    Iga Świątek i Andriej Rublow zagrali przeciwko sobie w mikście podczas World Tennis Continental Cup
    Iga Świątek

    Elektryzujące starcie Świątek z Rosjaninem w Shenzhen. Wszystko jasne po 71 minutach gry

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk

      Głośne wycofanie z United Cup. Jest oficjalny komunikat

      Do rewanżowej potyczki między paniami mogło zatem dojść właśnie w Perth, ale wiemy już, że tak się nie stanie. Wszystko ze względu na wycofanie Francuzki w ostatniej chwili. Młoda zawodniczka "Trójkolorowych" przekazała wczoraj specjalne oświadczenie za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. "Niestety miałam małe opóźnienie w okresie przygotowawczym i dlatego nie będę gotowa na czas, by rywalizować w United Cup w Perth. To była bardzo trudna decyzja, ponieważ bardzo chciałam po raz pierwszy reprezentować Francję w rozgrywkach drużynowych. Robię wszystko, co w mojej mocy, by zdążyć z przygotowaniami do Australian Open" - napisała Boisson.

      Zobacz również:

      Aż trzy Polki planowały występ w WTA 250 w Auckland. Linda Kimovicova (na zdjęciu druga reprezentantka od prawej) zmieniła plany
      Tenis

      Nagła rezygnacja Polki tuż przed Australian Open. Nie będzie naszego tercetu

      Andrzej Grupa
      Andrzej Grupa

        Zobaczymy, jak w Francuzi poradzą sobie w United Cup bez obecności swojej najwyżej klasyfikowanej tenisistki. Na ten moment miejsce Lois zajęła Leolia Jeanjean. Decydująca faza drużynowych zmagań (dla czołowych czterech ekip) zostanie rozegrana w Sydney. Półfinały przewidziano na sobotę, 10 stycznia, a dzień później odbędzie się wielki finał. Transmisje z tych rozgrywek, które startują już w najbliższy piątek, znajdą się na sportowych antenach Polsatu.

        Zobacz również:

        Daria Abramowicz, Iga Świątek
        Iga Świątek

        A jednak to nie plotki ws. Świątek i Abramowicz. Nowe zdjęcie dowodem

        Katarzyna Pociecha
        Katarzyna Pociecha
        Iga Świątek rozpoczęła pobyt w Australii od prezentu. „Dobra kawa. Tego mi teraz potrzeba”© 2025 Associated Press
        Lois Boisson
        Lois BoissonDIMITAR DILKOFF / AFPAFP
        Coco Gauff i Lois Boisson
        Coco Gauff i Lois BoissonDIMITAR DILKOFFAFP
        Leolia Jeanjean
        Leolia JeanjeanAFP

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja