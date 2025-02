Gauff alarmuje, to może dotyczyć też Świątek. Sprawa jest bardzo poważna

Ciągłe przemieszczanie się z miejsca na miejsce to nieodzowny element życia każdego sportowca . Nie inaczej jest z tenisistami oraz tenisistkami. Turnieje rozgrywane są w różnych miejscach globu. Po zakończeniu jednego, momentalnie rozpoczyna się kolejny, więc zwłaszcza ścisła czołówka nie ma choćby chwili na dłuższy odpoczynek. Doskonale widzimy to obecnie. Jeszcze niedawno kibice emocjonowali się finałem Australian Open, a już niebawem odbędzie się pierwszy "tysięcznik" w sezonie.

Gwiazdy damskiego touru od 9 lutego będą rywalizować w Katarze. To miejsce szczęśliwe dla Igi Świątek, która wygrywała w Dausze trzykrotnie z rzędu i ma chrapkę na czwarty triumf. Szyki postara się jej pokrzyżować między innymi Coco Gauff. O Amerykance w przestrzeni wirtualnej już zresztą zrobiło się głośno za sprawą wypowiedzi dotyczących kibiców . Gwiazda zwróciła uwagę na problem związany z ich zachowaniem na lotniskach oraz w innych miejscach, gdzie zawodniczki czekają na transport publiczny.

Sportowcy mają coraz mniej spokoju. Coco Gauff ma swoją teorię

A zaczęło się od filmiku Gabby Thomas, trzykrotnej złotej medalistki z igrzysk w Paryżu. "Nie ma znaczenia, jakie miasto. Przybyli, kiedy podróżowałam do Chicago. Przybyli, kiedy podróżuję do i z Miami. I mają moje informacje o lotach. (...) Przeraża mnie fakt, że mają moje informacje o lotach, nawet jeśli nawet nie wiem, o której czasem lecę. Nie mówię o tym nikomu " - przyznała na TikToku w temacie nadgorliwych fanów (cytat za: "tennisuptodate.com").

To właśnie lekkoatletce odpowiedziała Coco Gauff. "Zdarza mi się to również, nie wiem, jak to się dzieje. Moja teoria jest taka, że może ktoś na lotnisku te informacje udostępnia" - napisała utalentowana Amerykanka. Pilnować musi się zresztą nie tylko ona. Podobne sytuacje dotyczą każdej rozpoznawalnej postaci, w tym także Igi Świątek. Dlatego dobrze, że problem został zasygnalizowany.