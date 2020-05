Tenisistka Garbine Muguruza przymusową przerwę w grze spowodowaną pandemią wykorzystała na zdobycie nowego doświadczenia życiowego. Triumfatorka dwóch turniejów wielkoszlemowych zadebiutowała w roli dziennikarki na łamach hiszpańskiej edycji magazynu "Vogue".

Pierwszy artykuł autorstwa Muguruzy znalazł się w czerwcowym wydaniu słynnego magazynu.

"Zawsze miałam frajdę z pisania i dzielenia się swoimi przemyśleniami. Ten okres kwarantanny dał mi taki ostateczny bodziec, którego potrzebowałam" - zaznaczyła była liderka światowego rankingu.

W swoim tekście wspomniała o okresie niepewności związanym z odwołaniem turnieju w Indian Wells oraz trudnościach z powrotem do domu. W głównej mierze skoncentrowała się jednak na tym, jak wygląda jej życie w czasie przymusowego rozbratu z tenisową rywalizacją. Zaczęła także dostrzegać pozytywny aspekt obecnej sytuacji.

"Odkąd skończyłam trzy lata żyłam z rakietą w ręce i miałam tylko jeden cel. Kiedy za sprawą siły wyższej to wszystko nagle zniknęło, to było tak, jakby życie dało ci kuksańca i powiedziało 'Hej, w życiu jest coś więcej niż tenis. Może to dobry moment, by przygotować się na dzień, który kiedyś nadejdzie. Kiedy będziesz musiała odłożyć rakietę'" - zauważyła 26-letnia Hiszpanka.

Zdjęcie Garbine Muguruza / AFP

Jak dodała, z każdego złego doświadczenia można wyciągnąć wnioski i czerpać naukę. "Moja jest taka, by podnieść wzrok i sięgać nim poza to, co znam oraz poznawać swoje wnętrze" - podkreśliła.

Triumfatorka French Open sprzed czterech lat i Wimbledonu w 2017 roku uczestniczy w kursie z zakresu psychologii na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa, zgłębia tematykę odżywiania i zdrowia na zajęciach organizowanych przez Uniwersytet Stanforda oraz bierze udział w kursie z zakresu nauk ścisłych Uniwersytetu Kolorado.