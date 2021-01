Garbine Muguruza: Szkolenie w Guardia Civil otworzyło mi oczy na problemy migrantów

Hiszpanka Garbine Muguruza przyznała, że szkolenie w Guardia Civil, które przeszła w przerwie międzysezonowej, było dla niej przygodą, ale i cenną lekcją. "Otworzyło mi oczy na problemy migrantów próbujących dostać się do Europy" - zaznaczyła utytułowana tenisistka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tenis. Co nas czeka w 2021 roku? (POLSAT SPORT). WIDEO Polsat Sport

Muguruza udała się jesienią na militarny trening na Majorce. W jego ramach uczestniczyła w akcjach ratowniczych z udziałem śmigłowca i zajęciach z samoobrony oraz nurkowała w jaskiniach.

Reklama

"To był niesamowity tydzień. Zawsze chciałam przejść takie szkolenie. Marzyłam o tym jeszcze jako dziecko, ale nigdy nie było na to właściwej pory ze względu na grę w tenisa. Towarzyszenie im w ich pracy, za którą nie dostają żadnych nagród ani trofeów - to było niezwykłe doświadczenie" - opowiadała dziennikarzom w Abu Zabi, gdzie zainauguruje sezon startem w turnieju WTA.

Zdobywczyni dwóch tytułów wielkoszlemowych jako najtrudniejszą część szkolenia wskazała udział w patrolach ze strażą przybrzeżną. Wyjaśniła, że spowodowane było to widokiem migrantów, którzy przeprawiali się przez morze z Afryki.

"Było to trudne, ponieważ widzisz wielu potrzebujących. Doświadczyłam wielu różnych aspektów tej pracy i ten był dla mnie dość trudny. Uwielbiam wszelkie przygody, ale jest też brzydka prawda, z którą oni muszą się zmierzyć i to naprawdę otworzyło mi oczy" - wspominała urodzona w Wenezueli zawodniczka.

Nie martwi się ona obowiązkową dwutygodniową kwarantanną po dotarciu w połowie stycznia do Australii oraz innymi obostrzeniami związanymi z udziałem w tamtejszych turniejach.

"Nie niepokoi mnie to. Uważam, że organizatorzy wykonali kawał dobrej roboty, spinając to wszystko razem i tworząc serię zawodów w Melbourne. Sądzę, że pod kątem mentalnym przestrzeganie protokołu będzie trudne, bo teraz nic nie przychodzi łatwo. Muszę się na to przygotować" - podsumowała 27-letnia Muguruza.

Impreza w Abu Zabi inauguruje zmagania w tegorocznym cyklu WTA. Eliminacji w nim nie przeszła Katarzyna Piter. Pierwotnie zgłosiła się do nich także Katarzyna Kawa, ale potem wycofała się.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!