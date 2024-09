Furia Rosjanina. Żądają dyskwalifikacji, a to przecież tylko "pokazówka"

W cyklu ATP nie brakuje tenisistów, którzy na korcie zamieniają się we frustratów, gdy tylko coś nie pójdzie po ich myśli. Do tej niechlubnej grupy należą chociażby Rosjanie. Zawodników ze wschodu bardzo łatwo wytrącić z równowagi, co doskonale pokazuje przykład Andrieja Rublowa. O sportowcu należącym do czołowej dziesiątki rankingu głośno zrobiło się zresztą całkiem niedawno, bo w US Open 2024. Podczas starcia z Grigorem Dimitrowem 26-latek wpadł w taką furię, że zranił samego siebie i na kort zostali wezwani medycy. Powód? Potencjalne uszkodzenie nadgarstka. Wcześniej podobne sceny oglądali kibice zgromadzeni w Paryżu przy okazji Rolanda Garrosa.

Reklama