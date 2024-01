Furia na korcie, zmora Świątek nie wytrzymała. Kłótnie z Panią arbiter i bolesna porażka

Lepiej w mecz weszła tenisistka z Białorusi. Starsza z zawodniczek szybko objęła prowadzenie 3:0, ale Łotyszka nie dawała za wygraną. Ostapenko wygrała dwa kolejne gemy i po chwili mogła doprowadzić do stanu 3:3 przy swoim serwisie. Tak się jednak nie stało. Przegrała gema do zera i Azarenka odzyskała kontrolę nad wydarzeniami w pierwszym secie . Ostatecznie wygrała go 6:3.

W drugim secie do stanu 3:2 dla Jeleny nie obserwowaliśmy przełamań. Krytyczny moment nastąpił w szóstym gemie, kiedy to mistrzyni Roland Garros z 2017 roku wykorzystała czwartego break pointa i wyszła na prowadzenie 4:2. Nie oddała go już do końca partii, wygrywając seta takim samym wynikiem, jak rywalka uczyniła to wcześniej.