Furia i niepohamowane emocje. Rosyjski gwiazdor nie wytrzymał i zaatakował fotoreportera

Pierwszy set pojedynku przebiegał pod dyktando Huberta Hurkacza . Do zwycięstwa w inauguracyjnej partii wystarczyło Polakowi jedno przełamanie. W drugi losy się odwróciły i dzięki dobremu początkowi Rosjanina , set powędrował na konto Andrieja Rublowa . Tym samym wszystko miało się rozstrzygnąć w trzeciej, decydującej partii.

Emocje na korcie rosły z minuty na minutę. Pojawiały się szanse na przełamanie, ale Panowie konsekwentnie utrzymywali własne podania. Pierwsza chwila prawdy nadeszła przy stanie 5:4 z perspektywy wrocławianina . Doszliśmy do stanu równowagi i pojawiła się mini szansa dla Polaka . Hubert ruszył do ataku i wygrał wymianę, dając sobie piłkę meczową .

Rublow ruszył z pretensjami do fotoreportera

Zaraz po zakończeniu akcji Rosjanin ruszył z pretensjami do jednego z fotoreporterów. Według Andrieja przeszkodził mu w wymianie, robiąc zdjęcie. Potem Rublow próbował jeszcze interweniować u sędziego, ale nie było mowy o powtórzeniu punktu. W konsekwencji piłkę meczową otrzymał Hurkacz . Rywal kapitalnie wyszedł jednak z opresji i wyratował się asem. Potem doprowadził do wyrównania i o losach meczu decydował tie-break.

W nim Rublow prowadził już 5-2 . Potem Hubert odrobił straty i mieliśmy 5-5 . Rosjanin wywalczył piłkę meczową, ale wrocławianin świetnie zniwelował przewagę przeciwnika swoim serwisem. Jak się okazało, później Andriej nie miał już żadnej szansy na zakończenie meczu. Kolejne piłki meczowe wędrowały do Huberta i przy stanie 9-8 w końcu udało się zamknąć spotkanie. Po przegranej piłce meczowej Rublow znów nie wytrzymał, uderzając się kilkukrotnie rakietą o kolano.

Nas jednak najbardziej cieszyło to, że Hubert Hurkacz potrafił wrócić z trudnego położenia i wygrał wielki turniej w Szanghaju. Dzięki temu znacznie poprawi swoją sytuację w rankingu i włączy się do realnej walki o finały ATP, które w połowie listopada zostaną rozegrane we włoskim Turynie.