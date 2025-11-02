Partner merytoryczny: Eleven Sports

Frustracja Sabalenki w debiucie na WTA Finals. Koszmar zaczął się w siódmym gemie

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

W sobotę ruszyły zmagania w WTA Finals w Rijadzie, swoje mecze rozegrała grupa Sereny Williams, z Igą Świątek. Polka wygrała swój mecz, w niedzielę szansę na to będzie miała Aryna Sabalenka. Niewielu kibiców zapewne pamięta, że w singlowych zmaganiach WTA Finals debiutowały zaraz po sobie, cztery lata temu w Guadalajarze. Białorusinka była najwyżej notowaną zawodniczką w turnieju, pierwszy mecz rozegrała z Paulą Badosą, obecnie najlepszą przyjaciółką w tourze. Prowadziła 4:2 i 40-15 i... nie wygrała już żadnego gema.

Aryna Sabalenka w swoim singlowym debiucie w WTA Finals. W Guadalajarze przegrała z Paulą Badosą
Aryna Sabalenka w swoim singlowym debiucie w WTA Finals. W Guadalajarze przegrała z Paulą BadosąHector VivasGetty Images

Rywalizacja w Rijadzie rozpoczęła się w sobotę i potrwa do kolejnej soboty - finał zaplanowano na 8 listopada. Nawet jeśli Idze Świątek uda się wygrać całą imprezę w Arabii Saudyjskiej, w rankingu WTA nie dogoni już Aryny Sabalenki. Białorusinka ma na tyle bezpieczną przewagę, że już w sobotę, przed pierwszym spotkaniem Polki, odebrała nagrodę dla najlepszej tenisistki całego sezonu. Została siódmą w historii, która prowadziła na światowej liście przez całe kalendarzowy rok - Świątek to się jeszcze nie udało.

Iga w sobotę pokonała w zaledwie 61 minut Madison Keys 6:1, 6:2. Imponowała serwisem, nie zostawiła rywalce żadnych wątpliwości. Dzisiaj swój pierwszy mecz rozegra Aryna Sabalenka - nie przed godz. 15 zmierzy się z Jasmine Paolini.

    Białorusinka została w tych zawodach z numerem pierwszym. Tak samo jak cztery lata temu, gdy debiutowała w singlowej rywalizacji podczas WTA Finals w Guadalajarze. Wtedy wyszła na kort zaraz po naszej zawodniczce.

    Pamiętny debiut Aryny Sabalenki w WTA Finals w Guadalajarze. Z Paulą Badosą

    Jesienią 2021 roku Sabalenka, w przeciwieństwie do Świątek, miała realną szansę zostania liderką rankingu WTA - pierwszy raz w karierze. Goniła Ashleigh Barty, dotarła do półfinału US Open, wtedy zmniejszyła straty do Australijki.

    Tyle że niedługo później otrzymała pozytywny wynik testu na COVID, 10 dni spędziła w hotelu. Straciła możliwość gry w kilku turniejach, nie mogła bronić punktów za tytuł z poprzedniego sezonu z Ostrawy, wypadła z drabinki WTA 1000 w Indian Wells, wtedy rozgrywanego w październiku.

    Dwie tenisistki w niebieskich strojach sportowych stoją na korcie tenisowym, trzymając rakiety w rękach, tuż przed rozpoczęciem meczu.
    Aryna Sabalenka i Paulsa Badosa. Guadalajara 2021Rob Prange/DPPI via AFPAFP

    I już przed WTA Finals było jasne, że nie prześcignie Barty, która momentalnie wycofała się z rywalizacji w Guadalajarze, by znów nie musieć odbywać obowiązkowej w Australii kwarantanny. I dlatego to Aryna dostała w losowaniu grupa "jedynkę".

    Dla Sabalenki był to singlowy debiut, ale z atmosferą finału sezonu zapoznała się już dwa lata wcześniej w Shenzhen - wspólnie z Elise Mertens wystąpiła wtedy w deblu. Mało tego, były rozstawione z "jedynką", ale w grupie wygrały zaledwie jedno z trzech spotkań.

      W Guadalajarze warunki powinny w teorii sprzyjać Sabalence - miasto położone jest na wysokości 1500 m n.p.m., ma to wpływ na serwis i odbicie piłki. Trafiła do jednej grupy z Igą Świątek, Marią Sakkari oraz Paulą Badosą. Bardzo dla siebie zagadkowej, bo z Polką do tamtej chwili się nie mierzyła, a z Badosą przegrała jedno ich spotkanie, chwilę wcześniej w Cincinnati. Jedynie z Greczynką rywalizowała dość często.

      Zaczęła turniej od starcia z Badosą - dziś swoją najlepszą przyjaciółką w tourze: razem spędzają wolny czas, jeżdżą na wakacje. Wyszły na kort zaraz po spotkaniu Świątek z Sakkari, Polka przegrała wtedy tę batalię. Aryna od początku dominowała na korcie, prezentowała swój ofensywny styl. A że trafiała, posłała m.in. cztery asy, dawało to efekt. Prowadziła 4:2 i 40-15, była już blisko wygrania seta. I wtedy jej gra się zacięła. Mimo kolejnej szansy na 5:2, przegrała jednak tego gema, a już za chwilę był remis.

      Uśmiechnięta kobieta w niebieskim stroju sportowym i z opaską na głowie zaciśniętą pięścią w geście triumfu, na ciemnym tle z rozmytymi sylwetkami innych osób w tle.
      Paula Badosa w GuadalajarzeRob Prange/DPPI via AFPAFP

      To był akurat "znak firmowy" Sabalenki do wiosny 2022 roku - gdy gra się nie układała, chciała każdą kolejną akcję kończyć jeszcze szybciej, zupełnie niepotrzebnie. Popełniała błąd za błędem, wszystko rozsypało się momentalnie. Hiszpanka wygrywała kolejne gemy, Sabalenka skończyła mecz z dorobkiem 31 niewymuszonych błędów. Aż trudno w to uwierzyć, ale Aryna przegrała w tamtym spotkaniu 10 kolejnych gemów - skończyoł sięn a 4;6, 0:6.

      Ten wynik nie musiał jeszcze mieć decydującego znaczenia, bo w drugim spotkaniu Sabalenka pokonała Igę Świątek. O awans grała w trzeciej kolejce z Sakkari, z którą wcześniej wygrała cztery kolejne mecze. Tym razem jednak to Greczynka okazała się lepsza po blisko trzygodzinnej potyczce.

      A WTA Finals pozostaje do dziś tym turniejem, którego Sabalenka jeszcze nie wygrała. W Fort Worth w 2022 roku przegrała finał z Caroline Garcią, rok później uległa Świątek w półfinale, 12 miesicy temu w Rijadzie na tym samym etapie lepsza okazała się Coco Gauff.

      W niedzielę po godz. 15 Sabalenka zacznie swoją piątą singlową edycję WTA Finals.

      Kobieta w sportowym stroju tenisowym na korcie, wyraźnie skoncentrowana, nosi kilka delikatnych naszyjników, jej włosy są upięte, tło rozmyte.
      Aryna SabalenkaCHARLY TRIBALLEAU AFP
      Aryna Sabalenka o rywalizacji z Igą Świątek: Traktuję to jako wyzwanie. WIDEOAP© 2024 Associated Press

