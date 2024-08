Frustracja Aryny Sabalenki, zwrot akcji w meczu. Napisała się historia w Nowym Jorku

Mecz trzeciej rundy US Open z udziałem Aryny Sabalenki rozpoczął się po północy czasu lokalnego, co stanowiło najpóźniejszy początek spotkania w historii turnieju. Rywalką Białorusinki w starciu o awans do 1/8 finału imprezy była Jekaterina Aleksandrowa. Rosjanka grała kapitalnie w pierwszym secie, na twarzy tenisistki z Mińska dało się dostrzec frustrację. Później wiceliderka rankingu WTA odzyskała jednak kontrolę nad widowiskiem i ostatecznie wygrała 2:6, 6:1, 6:2.