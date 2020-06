Szef Francuskiej Federacji Tenisowej (FFT) Bernard Giudicelli potwierdził w poniedziałek, że przełożony z maja wielkoszlemowy turniej French Open odbędzie się w Paryżu we wrześniu i - jeśli tylko to będzie możliwe - z udziałem publiczności.

"Potwierdzam, że French Open się odbędzie" - powiedział Giudicelli w programie internetowym "Twitch".

Nie padła jednak konkretna data, a wcześniej jako termin inauguracji turnieju pojawiały się 20 lub 27 września. Pierwotnie zmagania na kortach ziemnych im. Rolanda Garrosa zaplanowano w dniach 24 maja - 7 czerwca.

Giudicelli w maju dopuszczał możliwość przeprowadzenia imprezy bez udziału widowni, co pozwoliłoby zachować przynajmniej część modelu ekonomicznego, tj. wpływy z praw telewizyjnych i sponsoringu. Teraz jest większym optymistą i ma nadzieję, że trybuny choć w części zapełnią się kibicami.

"Naszym celem jest French Open przy pełnej widowni. Puste trybuny raczej już nam teraz nie grożą" - zaznaczył szef FFT, ale zauważył, że ostatecznie i tak wszystko będzie zależeć od dyrektyw francuskiego rządu.

"To rząd decyduje. Jeśli zmniejszona widownia będzie oznaczała większe bezpieczeństwo graczy czy obsługi, to oczywiście dostosujemy się do tych obostrzeń" - dodał.