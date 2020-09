French Open. Majchrzak wyeliminowany przez Chaczanowa

Kamil Majchrzak przegrał z rozstawionym z numerem 15. rosyjskim tenisistą Karenem Chaczanowem 6:7 (3-7), 3:6, 3:6 i odpadł w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju French Open w Paryżu.

W pierwszym secie dobrze usposobiony Majchrzak toczył wyrównany pojedynek z faworyzowanym Rosjaninem, pewnie - z jednym wyjątkiem - wygrywając gemy przy swoim podaniu. W tie-breaku Polak zyskał przewagę, odskoczył na 3-1, ale później... nie zdobył już żadnego punktu.

Niezrażony krótkim kryzysem drugą odsłonę podopieczny trenera Tomasza Iwańskiego zaczął od przełamania, prowadził 2:0, 3:1, ale Rosjanin - głównie wskutek większej liczby prostych błędów Polaka - wyrównał na 3:3. Urodzony w Moskwie, a mieszkający w Dubaju zawodnik poszedł za ciosem i do końca seta nie oddał już gema.

Chaczanow, który w trzech dotychczasowych startach na kortach im. Rolanda Garrosa dwukrotnie odpadł w 1/8 finału, a przed rokiem w ćwierćfinale, ponownie dał nadzieję tenisiście z Piotrkowa Trybunalskiego na początku trzeciej partii. Polak wyszedł na 2:0, ale błyskawicznie zrobiło się 2:2. W siódmej rozgrywce Rosjanin przełamał serwis Majchrzaka, było 4:3, a później - jak w poprzednich setach - dokończył dzieła.

Mecz trwał dwie godziny bez czterech minut. Polak posłał osiem asów, wobec sześciu mierzącego 18 cm więcej rywala. Jego bilans uderzeń wygrywających do niewymuszonych błędów to 38-40, a w przypadku zwycięzcy 32-22. Zwłaszcza w drugiej części pojedynku Chaczanow był bardziej regularny i precyzyjny.

Majchrzak, który plasuje się na 100. pozycji w rankingu ATP, zadebiutował w głównej drabince French Open. Udziału w eliminacjach uniknął dzięki temu, że z turnieju wycofało się dwóch wyżej od niego notowanych zawodników.

24-letni Polak, który ma za sobą cztery występy w głównej drabince Wielkiego Szlema, tylko raz wygrał mecz otwarcia. Zdarzyło się to w US Open 2019, kiedy dotarł do trzeciej rundy. W tym roku miał półroczną przerwę w grze spowodowaną przeciążeniowym złamaniem kości miednicy.

Chaczanow jest sklasyfikowany na 16. miejscu w świecie. Największe sukcesy w Wielkim Szlemie odniósł właśnie na paryskiej "cegle", choć wszystkie trzy imprezy ATP, które wygrał (w 2018 roku), rozgrywane były na kortach twardych. Jego kolejnym rywalem będzie Czech Jiri Vesely.

Wynik 1. rundy singla mężczyzn:

Karen Chaczanow (Rosja, 15)- Kamil Majchrzak 7:6 (7-3), 6:3, 6:3