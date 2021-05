French Open. Alexander Zwieriew odrobił dwusetową stratę w meczu otwarcia

Tenis

Rozstawiony z "szóstką" Alexander Zwieriew musiał odrobić dwusetową stratę, by awansować do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. Niemiecki tenisista ostatecznie pokonał rodaka Oscara Otte, który dostał się do głównej drabinki z kwalifikacji 3:6, 3:6, 6:2, 6:2, 6:0.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tenis. Roland Garros. Naomi Osaka - Patricia Maria Tig 6:4, 7:6 (7-4). Skrót meczu. Wideo © 2021 Associated Press