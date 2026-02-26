Magdalena Fręch rozpoczęła swój udział w turnieju WTA 500 w Meridzie od starcia z Marią Timofiejewą. Reprezentantka Uzbekistanu, plasująca się aktualnie na 155. miejscu w rankingu, sprawiła sporo kłopotów naszej tenisistce. W pierwszej partii prowadziła 4:3 z przewagą przełamania, a w drugiej - 5:3 40-30 i miała po drodze aż pięć setboli. Mimo to Polka triumfowała w dwóch odsłonach, a końcowy wynik brzmiał 6:4, 7:6(6).

Dziś poprzeczka, przynajmniej na papierze, powędrowała znacznie wyżej. A to dlatego, że 57. rakieta świata musiała się zmierzyć z turniejową "7" - Jessicą Bouzas Maneiro (48. WTA). Patrząc na ich ostatni bezpośredni pojedynek, można się było nastawiać na bardzo długie spotkanie. W trakcie ubiegłorocznego tysięcznika w Madrycie panie rywalizowały przez 178 minut, a wszystko zakończyło się zwycięstwem zawodniczki klubu KS Górnik Bytom - 5:7, 7:6(2), 6:4.

Zerkając jednak jeszcze wcześniej, na ich potyczkę w decydującej rundzie eliminacji do imprezy rangi "1000" w Cincinnati przed dwoma laty, trzeba było także brać pod uwagę nieco szybszy scenariusz, bowiem tam Fręch triumfowała 6:1, 6:4. Od tamtej pory tenisistka z Półwyspu Iberyjskiego dokonała jednak sporego postępu. Podczas tegorocznego United Cup zaskoczyła wszystkich, pokonując Coco Gauff. Tamtym spotkaniem pokazała, że stać ją na wiele i potrafi być nieobliczalna. Zanosiło się na ciekawą rywalizację o ćwierćfinał w Meksyku, bez wyraźnej faworytki.

WTA Merida: Magdalena Fręch kontra Jessica Bouzas Maneiro w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się znakomicie z perspektywy Fręch. Polka dobrze weszła w spotkanie, a rywalka - wręcz przeciwnie. Bouzas Maneiro wyglądała na mocno zagubioną, popełniała sporo błędów. Nasza reprezentantka bardzo dobrze wykorzystywała ten fakt i szybko zbudowała wyraźną przewagę w początkowej fazie pojedynku. Magdalena błyskawicznie zgarnęła trzy "oczka" i na tym nie poprzestała. Podczas czwartego rozdania Jessica zanotowała podwójny błąd serwisowy i doszło do walki na przewagi. Po kilku szansach dla Hiszpanki pojawił się break point dla 57. rakiety świata. Od razu został wykorzystany i dzięki temu na tablicy wyników zrobiło się już 4:0.

Tuż przed zmianą stron turniejowa "7" próbowała zgarnąć premierowe "oczko". Po ciasnym returnie po przekątnej doczekała się szansy na odrobienie jednego przełamania. Końcówka rozdania znów potoczyła się jednak po myśli Fręch. W ten sposób zawodniczka klubu KS Górnik Bytom jeszcze bardziej zbliżyła się do zakończenia partii. Koniec nastał już w szóstym gemie. Bouzas Maneiro wciąż nie potrafiła znaleźć dobrego rytmu, szybko pojawiły się trzy setbole dla Magdaleny. Pierwszego nie udało się wykorzystać, ale przy drugim to Hiszpanka zanotowała błąd. Ostatecznie Polka triumfowała w premierowej odsłonie aż 6:0.

Drugą część pojedynku również inaugurowała Fręch. Tym razem przeciwniczka weszła jednak z innym nastawieniem, nie chciała dopuścić do powtórki z pierwszego seta. Jessica generowała sobie break pointy. Nasza reprezentantka długo się broniła, korzystając także z niezłego podania. Przy trzeciej piłce na przełamanie zawodniczka klubu KS Górnik Bytom nie wytrzymała jednak dłuższej wymiany i turniejowa "7" doczekała się premierowego gema na swoim koncie, w dodatku od razu na returnie. Ten moment zmienił nieco przebieg rywalizacji na korcie. Bouzas Maneiro złapała trochę więcej pewności, jednocześnie odbierając ją częściowo 28-latce. Po zmianie stron Hiszpanka wyszła na 2:0.

Tenisistka z Półwyspu Iberyjskiego nie nacieszyła się tym faktem zbyt długo. Po pięciu rozdaniach to Fręch znalazła się już z przodu. Kluczowy okazał się czwarty gem, w którym Jessica nie wykorzystała wyniku 40-15 i aż trzech szans na 3:1. Nasza reprezentantka odrobiła stratę breaka po walce na przewagi, a potem w dość pewnym stylu zgarnęła kolejne "oczko" z rzędu, utrzymując podanie. To nie był koniec świetnych informacji z perspektywy Polki. Magdalena uzyskała jeszcze jedno przełamanie i wyszła na 4:2.

Wydawało się, że jest na doskonałej drodze, by zgarnąć piąte rozdanie po kolei, prowadziła już 40-0 przy swoim serwisie. Wtedy jednak 28-latka zaczęła grać zbyt pasywnie i rywalka, która nie miała już nic do stracenia, wykorzystała zawahanie w grze zawodniczki klubu KS Górnik Bytom. Po zmianie stron Bouzas Maneiro podawała po wyrównanie na 4:4. Mimo to Hiszpanka nie poszła za ciosem. Ponownie dała sobie odebrać serwis i Magdalena mogła zamykać spotkanie. Tym razem Polka nie popełniła tego samego błędu, co wcześniej. Nie straciła punktu przy podaniu i zakończyła mecz zwycięstwem 6:0, 6:3. O półfinał WTA 500 w Meridzie powalczy z turniejową "4" - Marie Bouzkovą.

