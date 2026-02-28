Fręch zachwyca w Meksyku. Inna Polka już zagrała o finał, dwa sety i koniec

Podczas gdy Iga Świątek odpoczywa od rywalizacji o punkty do rankingu WTA, wolnego nie mają jej pozostałe rodaczki znajdujące się w czołowej setce rankingu. Na Meridę w ostatnim tygodniu lutego postawiły Magdalena Fręch oraz Magda Linette. O ile starsza pań odpadła po drugim spotkaniu, o tyle Łodzianka póki co pozytywnie zaskakuje kibiców z kraju nad Wisłą. 28-latka ma już na rozkładzie trzy oponentki. Z Mariją Timofiejewą oraz Jessicą Bouzas Maneiro nie przegrała choćby jednego seta.

W końcu bardziej Polce postawiła się zaledwie kilkanaście godzin temu Marie Bouzkova, lecz Czeszka także zeszła z kortu pokonana. Efekt? Awans Łodzianki do półfinału. Ale nie tylko ona ma za oceanem spore powody do radości. Równie dobrze w turnieju rangi WTA 500 radziła sobie Katarzyna Piter. Doświadczona deblistka wraz z Janice Tien pewnie wygrała dwie pierwsze potyczki i awansowała do najlepszej czwórki zmagań. O przepustkę do finału polsko-indonezyjski duet powalczył dziś w nocy z Cristiną Bucsą oraz Xinyu Jiang.

Katarzyna Piter rywalizowała o finał WTA 500. Dobry sezon Polki w deblu trwa

Na papierze to przeciwniczki były faworytkami, choć z drugiej strony Poznanianka wraz z partnerką przystępowała do meczu z bilansem setów 4-0. I zapewne chciały kontynuować dobrą serię. Partia otwarcia mogła podobać się kibicom. Po dziesięciu gemach na tablicy wyników widniał rezultat 5:5, obie pary miały wtedy na koncie po jednym przełamaniu. W tym właśnie momencie nastąpił kryzys w polsko-indonezyjskim teamie. Duet Bucsa/Jiang zanotował breaka, a następnie wyserwował sobie triumf w pierwszym secie.

W drugiej części początkowo oglądaliśmy festiwal przełamań. Aż trzykrotnie własne podanie traciły Katarzyna Piter i Janice Tien, co okazało się decydujące. Hiszpanka wraz z Chinką uciekły z wynikiem, by ostatecznie triumfować 6:2. Pomimo odpadnięcia, przegrana para może być z siebie dumna. Polka oraz Indonezyjka rozgrywają naprawdę dobry sezon. W styczniu obie sportsmenki zwyciężyły na przykład w zmaganiach w Hobart.

