Magdalena Fręch po raz kolejny dotarła do ćwierćfinału imprezy rangi WTA 500 na terenie Meksyku, jakby znów potwierdzając, że znakomicie czuje się podczas rozgrywek w tym kraju. Na dodatek Polka dokonała tej sztuki w Meridzie bez straty seta. Na papierze to mecz drugiej rundy wyglądał na trudniejszy, ale rzeczywistość okazała się inna. To Maria Timofiejewa była o krok od tego, by zgarnąć partię w starciu z naszą tenisistką. Zwłaszcza w drugiej odsłonie, kiedy to prowadziła 5:3 40-30 i miała łącznie pięć setboli. Ostatecznie zawodniczka klubu KS Górnik Bytom triumfowała jednak 6:4, 7:6(6). Potem 28-latka wyeliminowała rozstawioną z "7" Jessicę Bouzas Maneiro - 6:0, 6:3.

Dzięki temu Fręch stanęła przed szansą, by zameldować się w półfinale zmagań w Meridzie. Dziś na drodze Magdaleny znalazła się turniejowa "4" - Marie Bouzkova. Gdy obie rywalizowały ze sobą w przeszłości w głównym cyklu, obserwowaliśmy wyłącznie trzysetowe boje - dwa wygrała Czeszka, a jeden Polka. Obecnie w rankingu wyżej znajduje się tenisistka południowych sąsiadów - Bouzkova jest na 34. miejscu, a Fręch - 57. Marie ma na swoim koncie także więcej znaczących zwycięstw - pokonywała już w swojej karierze takie zawodniczki, jak: Aryna Sabalenka, Coco Gauff czy Jessica Pegula. Podczas piątkowej rywalizacji nie miało to jednak żadnego znaczenia. Liczyła się przede wszystkim dyspozycja dnia, a Magdalena pokazała już w przeszłości, że stać ją na ogranie tej rywalki.

WTA Merida: Magdalena Fręch kontra Marie Bouzkova w ćwierćfinale

Pojedynek rozpoczął się od serwisu Fręch. Nasza tenisistka znów dobrze otworzyła spotkanie. Utrzymała swoje podanie, a po zmianie stron toczyła zaciętą walkę o przełamanie. Najpierw szanse na wyrównanie posiadała Bouzkova, ale później Polka doczekała się break pointa. Posłała chytre zagranie, którego rywalka nie zdołała przebić na drugą stronę. Po chwili Magdalena miała nawet piłkę na 3:0. Końcówka rozdania potoczyła się jednak po myśli Marie. Czeszka coraz częściej starała się przejmować inicjatywę w wymianach i po drugiej okazji na przełamanie odrobiła stratę breaka. Potem utrzymała swój serwis i zrobiło się 2:2.

Turniejowa "4" znajdowała się na fali. Wykorzystała momentum i poszła po trzecie "oczko" z rzędu. Zawodniczka klubu KS Górnik Bytom obroniła dwa break pointy, ale przy trzecim rywalka posłała kąśliwą piłkę w kierunku bocznej linii, do której nasza tenisistka już nie dobiegła. Dzięki temu reprezentantka południowych sąsiadów po raz pierwszy objęła prowadzenie. Po bardzo dobrym fragmencie Bouzkovej nadeszła odpowiedź Magdaleny. W szóstym gemie Polka przerwała passę przeciwniczki po nietypowym zagraniu. Piłka niemal przelobowała Marie i 34. rakieta świata nie była w stanie jej odegrać na drugą stronę. Potem Fręch utrzymała podanie, posyłając na koniec świetny serwis, przez co 28-latka ponownie znalazła się z przodu.

O tym, jak zacięte wymiany rozgrywały panie, najlepiej świadczył fakt, że potrzebowały aż 43 minut na rozegranie siedmiu rozdań. Obie zbliżały się do decydujących momentów seta, a co za tym idzie - rosła presja. Emocje udzieliły się Czeszce podczas ósmego gema. Po tym, jak zanotowała pomyłkę, Magdalena otrzymała szansę na 5:3. Nasza tenisistka nie musiała tak naprawdę nic robić. Bouzkova popełniła podwójny błąd serwisowy i w związku z tym zawodniczka klubu KS Górnik Bytom mogła zamykać partię. Turniejowa "4" jakby złapała kryzys. Warto dodać, że panie rywalizowały przy około 34 stopniach Celsjusza. Polka wykorzystała słabszy moment Marie. Pewnie utrzymała podanie i zapewniła sobie triumf 6:3 w premierowej odsłonie.

Druga część pojedynku rozpoczęła się od dwóch wygranych akcji przez Fręch przy serwisie Bouzkovej. Mimo to Czeszka wyszła z opresji i złapała na moment drugi oddech. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy był czwarty gem, w którym Marie przełamała naszą tenisistkę. Rozegrała kilka dobrych akcji i objęła prowadzenie 3:1. Podczas piątego rozdania miała już 30-15, ale wtedy sytuacja odwróciła się na korzyść Polki. Pojawił się break point powrotny dla Magdaleny, a przy nim presji nie dźwignęła rywalka. Reprezentantka południowych sąsiadów znów zanotowała podwójny błąd serwisowy przy piłce, która oznaczała dla niej utratę gema.

Po zmianie stron Fręch podawała, by doprowadzić do remisu. 28-latka prowadziła 30-15, ale Bouzkova nie zamierzała odpuszczać i walczyła o odzyskanie dwóch "oczek" przewagi. Obserwowaliśmy break pointy dla Czeszki. Nasza tenisistka przez długi czas świetnie się broniła i wydawało, że tak samo będzie podczas czwartej piłki na przełamanie. Niestety, w pewnym momencie Magdalena została skontrowana i to 57. rakieta świata jako pierwsza zanotowała błąd w wymianie. To nie był jednak koniec festiwalu breaków. Po chwili przedłużyła go zawodniczka klubu KS Górnik Bytom i dzięki temu dostała kolejną szansę na remis. Ta została wykorzystana, po walce na przewagi. Na tablicy wyników zrobiło się 4:4.

Panie wkroczyły w decydującą fazę partii. Niestety, tym razem potoczyła się ona po myśli Bouzkovej. Najpierw Marie w komfortowy sposób utrzymała swoje podanie i przerzuciła presję na stronę Polki. Początkowa faza dziesiątego gema układała się po myśli Fręch. Nasza tenisistka prowadziła 30-15, ale wtedy wszystko się posypało. Najpierw źle odkręciła rotację rywalki, przez co pojawił się rezultat 30-30. Potem nastał podwójny błąd serwisowy i dzięki temu Czeszka otrzymała setbola. W kluczowej akcji zadrżała ręka zawodniczce klubu KS Górnik Bytom. Posłała piłkę w siatkę i w ten oto sposób tradycja została podtrzymana. Czwarte spotkanie pomiędzy tymi tenisistkami przyniosło czwartą trzysetówkę.

Po drugim secie uruchomiono procedurę "heat rule", czyli 10-minutową przerwę z powodu wysokiej temperatury. Zawodniczki wykorzystały ją w różny sposób: Bouzkova w większości spędziła ją w szatni, a Fręch udała się m.in. na konsultacje do swojego trenera - Andrzeja Kobierskiego. Decydującą partię otwierała Marie. To Czeszka jako pierwsza posiadała szansę na premierowe "oczko". Mimo to walka wciąż trwała i w kolejnych minutach pojawiły się break pointy dla Magdaleny. Wydawało się, że nasza tenisistka musi wykorzystać już pierwszą okazję, ale została skontrowana po niedokładnym ataku. Przy drugiej piłce na przełamanie 28-latka była przekonana, że w pewnym momencie zagrała na aut. Trafiła jednak w linię i potem dokończyła akcję po własnej myśli.

Po zmianie stron udało się potwierdzić przewagę. Na koniec gema Fręch posłała asa i wyszła na 2:0. U Bouzkovej znów pojawiły się problemy, zaczęły doskwierać jej skurcze. Mimo to utrzymała podanie bez problemu i złapała kontakt. Po zmianie stron nie było już śladu po przewadze Magdaleny. Tym razem to nasza tenisistka wyraźnie się pogubiła, przez co doszło do wyrównania. Piąte rozdanie przyniosło zaciętą walkę - obie miały swoje szanse, ale ostatecznie to zawodniczka klubu KS Górnik Bytom wykorzystała trzeciego break pointa i ponownie znalazła się z przodu. Następnie udało się uzyskać dwa "oczka" przewagi.

W trakcie siódmego rozdania Bouzkova znów mocno się rozciągała po jednej z wymian, a potem rozegrała niesamowitą akcję w defensywie. Zapisała po niej trzeciego gema na swoim koncie i poprosiła o przerwę medyczną. Po zmianie stron Magdalenę czekał poważny test. Na szczęście Fręch nie dała się wybić z rytmu i pewnie utrzymała podanie. Kolejne rozdanie okazało się ostatnim. Marie miała już wyraźne kłopoty z poruszaniem się wzdłuż końcowej linii. Polka wykorzystała niedyspozycję Marie i po 178 minutach walki zapewniła sobie triumf 6:3, 4:6, 6:3. O finał WTA 500 w Meridzie powalczy ze zwyciężczynią meczu Victoria Jimenez Kasintseva - Shuai Zhang.

