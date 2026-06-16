Fręch rozbita w 69 minut, kilka godzin później decyzja. Niemcy ogłaszają ws. Polki

Magdalena Fręch sezon na trawie zainaugurowała w Berlinie. Ttaj notowana na 45. pozycji w rankingu Polka zgłosiła się do mocno obsadzonego turnieju WTA 500. Do stolicy Niemiec zjechały się tenisistki ze ścisłej światowej czołówki z Aryną Sabalenką i Jeleną Rybakiną na czele, które z racji rozstawienia rozpoczną zmagania od drugiej rundy. Nasza reprezentantka z kolei musiała przedzierać się przez kwalifikacje, gdzie została rozstawiona z "3".

Łodzianka marsz w stronę drabinki głównej turnieju rozpoczęła od pokonania Aliaksandry Sasnowicz, co nie przyszło jej łatwo, bo Białorusinka miała nawet piłki meczowe. W kolejnym, decydującym meczu, Fręch została w 69 minut rozbita przez Shuai Zhang.

Porażka z Chinką nie oznaczała jednak definitywnego końca marzeń o dalszej grze w Berlinie, rozstawiona z "1" w kwalifikacjach Xinyu Wang już wcześniej została włączona do drabinki głównej po wycofaniu się jednej z tenisistek, rozstawiona z "2" Katerina Siniakova z kolei wygrała dwa mecze i uzyskała awans. A to otwierało szansę przed Polką.

WTA Berlin. Magdalena Fręch jednak zagra w turnieju

Wcześniej bowiem z turnieju wycofała się Amanda Anisimova, dzięki czemu w drabince głównej zwolniło się jedno miejsce, na które miała zostać dolosowana jedna z zawodniczek, która przegrała w kwalifikacjach. Szczęście uśmiechnęło się właśnie do Fręch, co okazało się na kilka godzin po przegranym przez Polkę meczu. Organizatorzy niemieckiego turnieju zakomunikowali to zmianą w oficjalnej drabince, gdzie tenisistka z Łodzi widnieje jako "szczęśliwa przegrana", która w pierwszej rundzie zagra z Evą Lys.

Fręch jeszcze nigdy nie mierzyła się z Lys, która w Berlinie występuje dzięki "dzikiej karcie". 24-letnia Niemka ostatnio nie notuje dobrej serii, w Roland Garros odpadła na etapie drugiej rundy po wysokiej porażce z Soraną Cirsteą (3:6, 0:6). Po raz ostatni dwa singlowe mecze z rzędu w drabince głównej wygrała w rozgrywanym na przełomie września i października ubiegłego roku turnieju WTA 1000 w Pekinie, gdy dotarła do ćwierćfinału.





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