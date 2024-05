Fręch przegrywała i nagle dramat Rosjanki. Fatalny obrazek, przykro było patrzeć

Magdalena Fręch jako ostatnia spośród naszych reprezentantów przystąpiła do rywalizacji w pierwszej rundzie podczas Roland Garros. Rywalką Polki była tenisistka rozstawiona z "10" - Daria Kasatkina. Polka toczyła zacięty pojedynek z Rosjanką, pierwszy set rozstrzygnął się dopiero w końcówce. Na początku drugiej partii byliśmy świadkami przykrego zdarzenia z udziałem Kasatkiny. Mimo to Daria wróciła na kort i dopięła swego. Wygrała 7:5, 6:1 i awansowała do kolejnej fazy.