Fręch pokonana, ale co wydarzyło się wieczorem. Kontuzja Osaki, historyczny awans Polki

A w Pekinie, mimo przenosin do innej części świata, nadal było doskonale. Łodzianka pokonała kolejne dwie rywalki, w trzeciej rundzie była w stanie odwrócić losy spotkania, mimo, że pierwszego seta z Dianą Sznajder przegrała 0:6. We wtorek Polka też była faworytką w starciu z 35-letnią Shuai Zhang. Chińska tenisistka zajmowała dotąd 595. miejsce w rankingu WTA, to efekt 24 kolejnych porażek singlowych między końcem stycznia zeszłego roku a... ostatnim tygodniem. Grająca z dziką kartą Shuai, finalistka deblowego US Open miesiąc temu, odżyła, pokonała trzy kolejne rywalki, a we wtorek - czwartą, właśnie Magdalenę Fręch.

