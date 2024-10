Tenisowy świat mocno przeżywał to, co stało się Shuai Zhang rok temu w Budapeszcie, w turnieju WTA 250. Doświadczona chińska tenisistka, choć jeszcze na początku roku była 22. w rankingu WTA, miała w dorobku 12 kolejnych porażek, a w starciu z Amarissą Kiarą Toth została oszukana najpierw przez sędzię tego spotkania, a później jeszcze "dobita" przez rywalkę. Jedna nie chciała podejść sprawdzić ślad piłki, druga celowo go zamazała .

Ćwierćfinał WTA 1000 po dwóch latach, jakiekolwiek zwycięstwo po 20 miesiącach. Niezwykła historia Shuai Zhang

W stolicy Chin Shuai Zhang wygrała bowiem kolejno: z McCartney Kessler (WTA 65), Emmą Navarro (WTA 8), Greet Minnen (WTA 94) i naszą Magdaleną Fręch (WTA 31). Do ćwierćfinału wielkiego turnieju WTA 1000 dostała się bez straty seta, co trzeba podkreślić. Po raz pierwszy od sierpnia 2022 roku pokonała zawodniczkę z TOP 10, a z tamtym turniejem łączy ją jeszcze jedno.

Wówczas, w Cincinnati, wygrała mecze z Naomi Osaką , Jekateriną Aleksandrową i ówczesną wiceliderką rankingu Anett Kontaveit , by w ćwierćfinale ulec Arynie Sabalence . I to był jej ostatni singlowy ćwierćfinał w tak poważnym turnieju.

Mały awans Magdaleny Fręch, za to historyczny. Rekordowy skok Shuai Zhang, ale... potrzeba czegoś więcej

Świętować może jednak także Shuai Zhan g, jej dorobek zwiększył się czterokrotnie. Ale największe wrażenie robi liczba znajdująca się tuż obok obecnej pozycji 35-latki w rankingu WTA. To poprzedzone plusem 345 - o tyle właśnie pozycji zaliczyła skok. Była 595., teraz jest już 250. Takie rzeczy na światowym poziomie, nie licząc zawodniczek z turniejów ITF, są rzadkością. Do miejsca w kwalifikacjach turniejów wielkoszlemowych wciąż jednak trochę jej brakuje.

Co ważniejsze - Shuai Zhang może jeszcze poprawić swoją lokatę - zaczyna bowiem we wtorek grę w drugim turnieju WTA 1000 - w Wuhanie. Jej pierwszą rywalką będzie Julia Putincewa, która też ma coś do udowodnienia. W Seulu i Pekinie przegrywała już pierwsze spotkania (z Amandą Anisimovą i Naomi Osaką), a przecież wydawało się, że pogromczyni Igi Świątek z Wimbledonu jest w stanie wrócić po latach na dłużej do czołowej trzydziestki świata. Krok może zrobić Wuhanie, z Shuai Zhang wygrała cztery ostatnie potyczki.