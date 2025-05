FRĘCH OPEN: turniej Magdaleny Fręch dla młodych tenisistów już w lipcu w Bytomiu

- Wiem, jak ważne są turnieje w życiu młodego sportowca. Chcę, by dzieci uwierzyły, że tenis może być ich drogą - pełną wyzwań i wyrzeczeń, ale też ogromnej satysfakcji. FRĘCH OPEN presented by MAPEI to mój sposób, by je w tym wesprzeć. Sama wiele lat temu zaczynałam dokładnie tak samo - od takich turniejów, pełnych emocji, nerwów, ale też wiary, że to dopiero początek większej przygody - powiedziała Magdalena Fręch.

