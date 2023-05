Fręch nie zwalnia tempa. Jest na drodze do rekordu kariery!

Magdalena Fręch w Madrycie po raz pierwszy w tym sezonie zdołała wygrać dwie rundy kwalifikacji, co już było sporym osiągnięciem . Później wygrała też pierwsze starcie w turnieju głównym, z Włoszką Jasmine Paolini, a sposób na nią znalazła dopiero trzecia rakieta świata - Jessica Pegula. Z Amerykanką łodzianka przegrała po zaciętym spotkaniu, 6-7, 3-6. Zebrała za to starcie sporo pochwał , wielka gwiazda była przez moment w opałach.

Wielki rewanż Magdaleny Fręch. Z tą Francuzką przegrała kilka miesięcy temu finał

Z uwagi na to, że Fręch odpadła jeszcze w pierwszym tygodniu rywalizacji w stolicy Hiszpanii, zdołała zgłosić się do mniejszego turnieju WTA 125 w Saint Malo. Tu oczywiście nie ma tak doborowej obsady, jak w Madrycie, ale i tak zajmująca w rankingu WTA setne miejsce Polka miała dopiero siódmy numer rozstawienia. I nie zawiodła - najpierw pokonała gładko niżej rozstawioną Chloe Paquet 6-1, 6-3, dziś dała niewiele więcej szans innej Francuzce Elsie Jacquemot. Ta druga wygrała zaledwie o jednego gema więcej od swojej rodaczki, a przecież dla Polki był to znakomity rewanż za grudniowe starcie tych tenisistek w Dubaju. Wtedy obie zmierzyły się z końcowej rywalizacji turnieju ITF 100, łodzianka była faworytką. Gdyby wygrała, wróciłaby do czołowej setki rankingu WTA i ułatwiła sobie zimowo-wiosenną kampanię w turniejach WTA. Wtedy szansy nie wykorzystała, przegrała z Jacquemot 5-7, 2-6.