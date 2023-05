Fręch kontynuuje dobrą formę. Pewna i szybka wygrana na start turnieju

W stolicy Hiszpanii Fręch, by dostać się do głównej drabinki musiała przebrnąć przez dwie rundy kwalifikacji. Zrobiła to w dobrym stylu, pokonując Olgę Danilović i Alona Zaidonov Bolsovą. W pierwszej rundzie turnieju głównego jej rywalką była faworyzowana Włoszka Jasmine Paolini (68. WTA). Polka zaprezentowała się ze świetnej i pewnie wygrała w dwóch setach. Za mocna okazała się dopiero Jessika Pegula.

Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy turnieju w Saint Malo / ROB PRANGESpain DPPIDPPI via AFP / AFP

Magdalena Fręch z pewnym awansem do 2. rundy turnieju w Saint Malo

Druga partia była nieco bardziej wyrównana, bo choć Fręch zdobyła przełamanie, by doprowadzić do stanu 3:1, to sama straciła dwa swoje podania. W końcówce Fręch znów jednak była w stanie odskoczyć Francuzce. W kluczowym gemie, przy stanie 4:3, ponownie doprowadziła do przełamania, a następnie pewnie dokończyła sprawę przy własnym serwisie.