Fręch kontra Andriejewa. Polka udowodniła, że da się pokonać Rosjankę. To była klęska Mirry

Magdalena Fręch przystępowała do tegorocznych zmagań w Melbourne mając z tyłu głowy fakt, że broni sporo punktów za poprzedni sezon. Wówczas zameldowała się w czwartej rundzie Australian Open, przegrywając dopiero z Coco Gauff. Aktualnie 27-latka jest już bliska powtórzenia tamtego sukcesu, mimo że początek 2025 roku nie był dla niej łaskawy. Przed startem turnieju w stolicy stanu Wiktoria zmagała się ze złamanym palcem u nogi oraz nie wygrała żadnego spotkania. Dopiero na obiektach w Melbourne Park znów możemy zobaczyć zawodniczkę KS Górnik Bytom w lepszej dyspozycji. Reklama

Na otwarcie zmagań łodzianka uporała się bez straty seta z rewelacją ostatnich tygodni - Poliną Kudiermietową. Także w kolejnej fazie czekała na nią Rosjanka. Tym razem zmierzyła się z Anną Blinkową. Nasza tenisistka bardzo słabo weszła w spotkanie. W pomeczowym wywiadzie dla Eurosportu przyznała, że nie mogła się odpowiednio rozgrzać ze względu na opady deszczu, które opóźniły start pojedynku i stąd potrzebowała czasu, by lepiej zaaklimatyzować się do warunków. Od drugiej partii przejęła inicjatywę na korcie i ostatecznie triumfowała 0:6, 6:0, 6:2.

Rywalką 27-latki w walce o awans do 1/8 finału i wyrównanie rezultatu z ubiegłorocznego Australian Open będzie... następna tenisistka z Rosji. Tym razem trafiła jednak na najmocniejszą z nich, bowiem zmierzy się z Mirrą Andriejewą. Rewelacyjna 17-latka pokazała już momenty słabości w Melbourne, podczas starcia z Moyuką Uchijimą. Była bliska odpadnięcia z singlowej rywalizacji, przegrywała z Japonką 3:5 w trzecim secie i 6-8 w super tie-breaku. Dzięki wygranym czterem akcjom na koniec ostatecznie zdołała się zameldować w trzeciej rundzie rozgrywek. Tamten mecz pokazał jednak, że Magdalena wcale nie stoi na straconej pozycji.

Reklama

Linette pokazała, jak można dobrać się do Andriejewej. Tak Magda pokonała Mirrę na igrzyskach

Sposób na pokonanie utalentowanej Rosjanki znajdowała już nie tylko Iga Świątek, ale także Magda Linette. Poznanianka zmierzyła się z 17-latką w pierwszej rundzie igrzysk w Paryżu. Obie tenisistki przystępowały do rywalizacji w stolicy Francji po tytułach w turniejach WTA 250 poprzedzających olimpijskie zmagania. Obie dotarły na miejsce niemal w ostatniej chwili. Szczególnie duże nadzieje ze swoim debiutem w imprezie czterolecia wiązała Andriejewa. A to dlatego, że niecałe dwa miesiące wcześniej dotarła do półfinału Roland Garros. Wydawała się zatem jedną z kandydatek do medalu w grze pojedynczej.

Linette szybko ostudziła zapędy młodej Rosjanki. Wywalczyła przełamanie już w drugim gemie, a potem wyszła na prowadzenie 3:0. W kolejnych minutach Mirra miała okazję na odrobienie straty breaka, ale poznanianka nadal imponowała świetnym serwisem, który mocno ułatwiał jej grę. Przewaga uzyskana na początku seta okazała się kluczowa dla losów całej partii. Ostatecznie 32-latka triumfowała w premierowej odsłonie 6:3. Reklama

Magda udanie otworzyła także kolejny fragment rywalizacji, od wyniku 2:0. Chociaż po chwili 17-latka odrobiła stratę, to Polka nie przejęła się tym faktem. Ponownie przełamała Rosjankę i to w efektownym stylu, do zera. W następnych minutach poznanianka mogła podwyższyć prowadzenie nawet do stanu 5:2, jednak wówczas Andriejewa wyszła z opresji. Linette skontrolowała przewagę do samego końca i ostatecznie triumfowała 6:3, 6:4. Dla naszej tenisistki był to spory sukces, a dla Mirry - ogromne rozczarowanie. Rosjanka powetowała sobie jednak potem niepowodzenie w singlu, sięgając dość nieoczekiwanie po srebrny medal igrzysk w grze podwójnej wspólnie z Dianą Sznajder.

Mecz Linette - Andriejewa z igrzysk może być wskazówką dla Magdaleny Fręch przed batalią o czwartą rundę Australian Open. Zawodniczka klubu KS Górnik Bytom będzie musiała dobrze serwować i mocno trzymać się w wymianach, by nawiązać wyrównaną walkę z utalentowaną Rosjanką. Presja w tym meczu powinna być po stronie 17-latki. Od momentu rozlosowania drabinki sporo mówiło się bowiem o jej potencjalnym starciu w 1/8 finału z Aryną Sabalenką. Polka zrobi wszystko, by do takiego zestawienia nie dopuścić.

Reklama

Reklama Magda Linette: Losowanie mi niestety nie pomogło. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Magdalena Fręch / David Mariuz / AFP

Mirra Andriejewa / LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP