Fręch jeszcze nie wyszła na kort, a już świętuje. Historyczny sukces Polki stał się faktem

Wszystko dzięki kolejnemu świetnemu występowi. 26-latka dotarła do czwartej rundy WTA 1000 w Pekinie, pokonując po drodze m.in. rewelacyjną w tym sezonie Dianę Sznajder . W batalii o ćwierćfinał musiała uznać wyższość Shuai Zhang, prezentującej wyborną formę przed własną publicznością. Porażka w spotkaniu z Chinką nie przeszkodziła jednak naszej tenisistce, by zaliczyć kolejny historyczny awans w kobiecym notowaniu.

Magdalena Fręch z rekordową lokatą w rankingu WTA. Lepszą niż zakładano

Skąd Magdalena wzięła się na 27. lokacie, a nie jak sugerował ranking "LIVE" - na 29. pozycji? Wszystko wskazuje na to, że algorytm zestawienia na żywo nie uwzględniał jednej ważnej zmiany, która pojawiła się w tym sezonie. Aktualny regulamin kobiecych rozgrywek mówi, że do punktowego dorobku zawodniczki ma się wliczać co najmniej sześć turniejów obowiązkowych turniejów łączonych lub wirtualnie łączonych rangi WTA 1000. Z racji występu w Pekinie, Fręch ma już więcej niż sześć takich występów, a to oznacza, że ten najgorszy nie musi być brany pod uwagę, jeśli może go zastąpić inny - lepszy rezultat.