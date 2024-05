Fręch i Linette w drugiej rundzie, ale co się stało w rankingu. Kapitalne wieści dla Polek

Linette i Fręch na przekór przewidywaniom. Polskie tenisistki pokazały moc w Strasbourgu

Pierwsza na kortach w Strasbourgu pojawiła się Magda Linette. Ku zaskoczeniu kibiców poznanianka aż trzykrotnie przełamała w pierwszym secie Cirstę i zwyciężyła 7:5. Niemal identyczny przebieg miała druga odsłona rywalizacji. Linette w newralgicznych momentach potrafiła zachować zimną krew i byłą górą . Zwycięstwo 7:5, 7:5 pozwoliło jej awansować do drugiej rundy, w której zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową .

Jeszcze lepiej poradziła sobie w poniedziałek Magdalena Fręch. 26-latka wzięła odwet na mistrzyni US Open z 2017 roku za kwietniową porażkę w Charleston i wygrała 6:3, 6:3. Polka skutecznie wykorzystywała słabszą grę rywalki, nie dopuszczała do zagrożenia przy własnym podaniu. Zaowocowało to pierwszym w karierze zwycięstwem nad Amerykanką.