Magdalena Fręch miała niezły początek sezonu 2026. Podczas turnieju WTA 500 w Brisbane stoczyła dwa trzysetowe boje: pokonała Marketę Vondrousovą oraz uległa Lindzie Noskovej. Później zobaczyliśmy 28-latkę w imprezie rangi "250" w Hobart. Po tym, jak zanotowała pewną wygraną w starciu z Elsą Jacquemot, wycofała się z dalszej rywalizacji z powodu drobnej kontuzji. Na szczęście uraz nie okazał się zbyt poważny i dzięki temu mogła wystąpić w Australian Open. Tam rozegrała świetne spotkanie przeciwko Veronice Erjavec w pierwszej rundzie. Najsłabszy mecz stycznia przypadł na pojedynek z Jasmine Paolini. Nasza reprezentantka przegrała z Włoszką 2:6, 3:6.

Potem nie widzieliśmy Fręch w akcji. Magdalena wycofała się z turnieju w Ostrawie. Postanowiła się skupić na rywalizacji w tysięcznikach na Bliskim Wschodzie. Polka, z racji swojej obecnej pozycji w rankingu, musiała przystąpić w Dosze do eliminacji. Wczoraj, w premierowej fazie kwalifikacji, pokonała grającą z dziką kartą Berfu Cengiz 7:5, 6:0. Dzisiaj nasza reprezentantka walczyła o awans do głównej drabinki z 41-letnią Wierą Zwonariową. O Rosjance zrobiło się u nas głośno w 2023 roku. Miała wtedy zagrać w WTA 250 w Warszawie. Przyleciała do stolicy, ale mimo posiadania wizy do krajów Strefy Schengen, wjazdu na teren Polski odmówiła jej Straż Graniczna.

Była wiceliderka kobiecego zestawienia plasuje się obecnie na 584. miejscu. Jej aktualna pozycja nie do końca oddaje jednak rzeczywisty potencjał finalistki Wimbledonu i US Open z 2010 roku. Zaczęła budować swój ranking dopiero na początku grudnia, więc opiera się on na dwumiesięcznym dorobku. Mimo to zdecydowaną faworytką sobotniej potyczki była oczywiście zawodniczka klubu KS Górnik Bytom.

WTA Doha: Magdalena Fręch kontra Wiera Zwonariowa

Mecz rozpoczął się od serwisu Zwonariowej. Rosjanka zdominowała pierwsze minuty rywalizacji. Wygrała siedem akcji z rzędu i dzięki temu wypracowała sobie trzy szanse na przełamanie i prowadzenie 2:0. Wykorzystała ostatnią z nich, a potem jeszcze bardziej powiększyła przewagę. Po czterech rozdaniach było już 4:0 dla Wiery. Dopiero wtedy Fręch zaistniała na tablicy wyników. Zdobyła breaka do zera, potem utrzymała także swoje podanie. 41-latka wciąż posiadała jednak różnicę jednego przełamania. I "dowiozła" ją do mety premierowej odsłony. Ostateczny rezultat pierwszej partii brzmiał 6:3 na korzyść bardziej doświadczonej tenisistki.

Druga część pojedynku przebiegała pod dyktando serwujących. Jedynego break pointa obserwowaliśmy w siódmym gemie. Wówczas Magdalena szybko oddaliła jednak zagrożenie. Ostatecznie o losach seta decydował tie-break. W nim Zwonariowa szybko przejęła inicjatywę. Rosjanka wyszła na prowadzenie 4-0, a później jeszcze powiększyła przewagę. Finalnie Wiera pokonała naszą reprezentantkę po 95 minutach gry - 6:3, 7:6(1). Dzięki temu to 41-latka zapewniła sobie bezpośredni awans do głównej drabinki WTA 1000 w Dosze. Po kilkudziesięciu minutach okazało się, że Fręch również dostała się do docelowej rywalizacji, jako szczęśliwa przegrana. W pierwszej rundzie zmierzy się z Ludmiła Samsonową.

Magdalena Fręch Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Foto Olimpik/NurPhoto) (Photo by Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Wiera Zwonariowa MIKE KIREEV/NurPhoto/OSCAR BARROSO/Spain DPPI AFP

Magdalena Fręch THOMAS KIENZLE / AFP AFP