Magdalena Fręch przegrała cztery ostatnie spotkania, aby przypomnieć sobie jej ostatnią wygraną, trzeba cofnąć się do pierwszego spotkania w kwalifikacjach w Berlinie, choć i tam w starciu z Aliaksandrą Sasnowicz broniła meczboli. Od zakończenia tak udanego dla niej turnieju rangi 500 w Meridzie minęło niespełna pięć miesięcy, a w tym czasie wygrała zaledwie trzy z 14 spotkań.

Wciąż jest w najlepszej "50" świata, ale przy takich rezultatach spadek pozostaje kwestią czasu. Zwłaszcza że już w Waszyngtonie nadszedł czas obrony punktów - ze zeszłoroczny ćwierćfinał. Wtedy pokonała Julią Starodubcewą i Venus Williams, przegrała dopiero z Jeleną Rybakiną.

Tym razem na starcie zawodów wpadła na zawodniczkę, z którą jej bilans wynosił 0:5. I to nie tenisistkę pokroju Sabalenki, Rybakina czy Peguli, ale Ann Li. 26-letnia Amerykanka dopiero niedawno wskoczyła na 29. miejsce na świecie, teraz jest o dwie pozycje niżej. Walczy o rozstawienie w US Open, ma na to spore szanse.

WTA 500 w Waszyngtonie. Magdalena Fręch wkroczyła do akcji. Pierwszą rywalką Ann Li

Polka fatalnie rozpoczęła to starcie, przez kwadrans nie miała nic do powiedzenia. Jedna wygrana akcja po jej kończącym uderzeniu, to jednak trochę mało jak na trzy gemy. A po starcie kolejnego było już 0:3 i 0-40, znów decydowały jej dość proste pomyłki. Nic dziwnego, że chwilę później Amerykanka miała już zapas podwójnego breaka, prowadziła 4:0.

I dopiero wtedy pojawiła się realna szansa na gema dla Polki.Magdalena wygrała w nim trzy pierwsze akcje, miała kolejne szanse na przełamanie. I nic z tego nie wyszło. Trzeba jednak oddać Amerykance, że znakomicie poruszała się po korcie, do tego kapitalnie przyspieszała akcje forhendem. Łodzianka z kolei ambitnie biegała, niewiele jednak mogła zrobić. Potrzebowała... gorszej dyspozycji rywalki.

Magdalena Fręch Foto Olimpik AFP

Ta gorsza dyspozycja przyszła jeszcze w tym gemie, choćby serwisowa, gdy pierwsze podanie nie wpadało w karo. Fręch broniła się dwukrotnie przed 0:5, ale też swoją piątą szansę na breaka w końcu wykorzystała. Teraz sama jednak potrzebowała triumfu w gemie serwisowym. Ten set nie był jeszcze stracony. I za moment zdobyła tego drugiego gema, choć też z dużym trudem. A jej trener Andrzej Kobierski dopowiadał z boku, że musi odgrywać piłki bardzo głęboko, pod nogi Amerykanki. Bo inaczej ta od razu przechodziła do ofensywy.

Obu zawodniczkom mógł przeszkadzać też wiatr, zrobiło się ciemniej, w każdej chwili mogło lunąć. Mało tego, nad Waszyngtonem zapowiedziana była nawet możliwość przejścia... tornada, tworzyły się superkomórki burzowe.

Aż w końcu z głośników, przy stanie 4:2 i break poincie dla Fręch, patrząc z perspektywy Ann Li, popłynął komunikat o zagrożeniu. Sędzia Maria Baldi natychmiast przerwała to starcie, obie zawodniczki udały się do szatni.

Descz lunął kwadrans później, w Polsce było po 23.40, w Waszyngtonie - po 17.40. Wznowienie gier było przesuwane - najpierw na 18.15, później 18.30, wreszcie 19.00. Było jednak jasne, że przerwa potrwa dłużej - to nie był "deszczyk", a oberwanie chmury.

Wznowiły po godz. 1.30 polskiego czasu i to spotkanie już kompletnie w niczym nie przypominało tego, co działo się na początku. Magdalena wygrałą tego arcyważnego gema na 3:4, a później dwa kolejne do zera. Żeby jeszcze sobie poprawić sytuację mentalną, obroniła break pointa przy 5:4 - i następnie wygrała seta (6:4).

Było już w swoim żywiole, perfekcyjnie funkcjonował serwis. W drugiej partii oddała Amerykance zaledwie cztery punkty przy własnych serwisach, sama przełamała ją najpierw na 3:2, później na 6:3. Triumfowała więc po 93 minutach gry 6:4, 6:3, choć przecież nikt by tego nie powiedział przy stanie 0:4.

O ćwierćfinał zagra z rozstawioną z "1" Jessicą Pegulą. Z nią ma bilans 0:3, nie wygrała jeszcze seta. Ale przecież z Li też było 0:5.

Ann Li Martin Keep AFP

Magdalena Fręch SEBASTIEN BOZON AFP





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