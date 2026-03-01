Fręch czeka na finał, a tu taki komunikat WTA. Nagle ogłosili ws. pieniędzy

Nawet pod nieobecność Igi Świątek polscy kibice tenisa mają powody do radości. Tym razem daje im je Magdalena Fręch. Nasza rodaczka szaleje podczas trwającego od kilku dni turnieju w Meridzie. Najpierw wygrała dwa pierwsze mecze bez straty choćby jednego seta. Później co prawda pojawiły się problemy, ale Łodzianka dalej kontynuowała serię triumfów. Dzisiaj w półfinale pokonała doświadczoną Shuai Zhang, dzięki czemu zameldowała się w pojedynku, którego stawką będzie puchar za zwycięstwo w całych zawodach.

"To był niesamowity mecz… Nawet nie wiem, co powiedzieć. Shuai to świetna zawodniczka i wspaniała osoba, grała niesamowicie, zwłaszcza w ważnych momentach, w ważnych punktach. (…) Tak naprawdę nie wiem, jak wygrałam ten mecz. (…) Starałam się zachować spokój, ale nigdy nie jest łatwo, gdy traci się cztery piłki meczowe i trzeba grać kolejnego seta. Próbowałam wrócić do gry, ale w ostatnich minutach zabrakło mi sił, energii… Oszczędzam energię na finał" - wyznała 28-latka, cytowana przez "wtatennis.com".

Fręch może zgarnąć ponad 600 tysięcy złotych. Wielkie pieniądze za triumf w finale

Po drugiej stronie siatki niebawem stanie Cristina Bucsa. Hiszpanka sprawiła niespodziankę i wyeliminowała w półfinale Jasmine Paolini. Nadchodząca potyczka zapowiada się więc emocjonująco. A jakby tego było mało, zainteresowanie dodatkowo podkręca WTA. W mediach społecznościowych organizacji odpowiedzialnej za kobiecy tenis pojawiła się krótka zapowiedź. Na grafice zaprezentowano ile dokładnie pieniędzy zgarnia triumfatorka kończącego się za kilkanaście godzin turnieju. Mowa dokładnie o 185 500 dolarach. W przeliczeniu na polską walutę to ponad 660 000 złotych.

Rozwiń

"Przygotuj się na pokaz. Kto zdobędzie ten tytuł?" - zapytali się autorzy wpisu na platformie X. Polscy kibice mają nadzieję, że po ostatniej piłce to ręka Łodzianki powędruje w górę. Początek około północy naszego czasu.

Magdalena Fręch Oscar J Barroso/DPPI via AFP AFP

Magdalena Fręch Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Magdalena Fręch odniosła bardzo cenną wiktorię, pokonując utytułowaną Ons Jabeur DIMITAR DILKOFF/AFP AFP

Sabalenka motywuje Badosę: 'Nie poddawaj się, sprawy pójdą po twojej myśli. WIDEO AP © 2025 Associated Press