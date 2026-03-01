Fręch czeka na finał, a tu taki komunikat WTA. Nagle ogłosili ws. pieniędzy

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Kapitalnie za oceanem spisuje się obecnie Magdalena Fręch. Polka za kilkanaście godzin zagra w Meridzie w wielkim finale turnieju WTA 500. O sukcesie naszej rodaczki głośno jest nie tylko w kraju nad Wisłą. Zanim rozpocznie się potyczka z Crsitiną Bucsą, atmosferę podgrzała organizacja zajmująca się kobiecym tenisem. W mediach społecznościowych pojawił się komunikat dotyczący starcia. Zaprezentowano kibicom, ile dokładnie pieniędzy zgarnie triumfatorka zmagań. Dla obu pań będzie to solidna motywacja.

Kobieta w białym stroju sportowym i białej czapce z daszkiem na tle rozmytego tłumu, z lekkim wyrazem skupienia na twarzy.
Magdalena Fręch wycofała się z turnieju WTA 500 w MonterreyFoto OlimpikAFP

Nawet pod nieobecność Igi Świątek polscy kibice tenisa mają powody do radości. Tym razem daje im je Magdalena Fręch. Nasza rodaczka szaleje podczas trwającego od kilku dni turnieju w Meridzie. Najpierw wygrała dwa pierwsze mecze bez straty choćby jednego seta. Później co prawda pojawiły się problemy, ale Łodzianka dalej kontynuowała serię triumfów. Dzisiaj w półfinale pokonała doświadczoną Shuai Zhang, dzięki czemu zameldowała się w pojedynku, którego stawką będzie puchar za zwycięstwo w całych zawodach.

"To był niesamowity mecz… Nawet nie wiem, co powiedzieć. Shuai to świetna zawodniczka i wspaniała osoba, grała niesamowicie, zwłaszcza w ważnych momentach, w ważnych punktach. (…) Tak naprawdę nie wiem, jak wygrałam ten mecz. (…) Starałam się zachować spokój, ale nigdy nie jest łatwo, gdy traci się cztery piłki meczowe i trzeba grać kolejnego seta. Próbowałam wrócić do gry, ale w ostatnich minutach zabrakło mi sił, energii… Oszczędzam energię na finał" - wyznała 28-latka, cytowana przez "wtatennis.com".

Fręch zachwyca w Meksyku. Inna Polka już zagrała o finał, dwa sety i koniec

Fręch może zgarnąć ponad 600 tysięcy złotych. Wielkie pieniądze za triumf w finale

Po drugiej stronie siatki niebawem stanie Cristina Bucsa. Hiszpanka sprawiła niespodziankę i wyeliminowała w półfinale Jasmine Paolini. Nadchodząca potyczka zapowiada się więc emocjonująco. A jakby tego było mało, zainteresowanie dodatkowo podkręca WTA. W mediach społecznościowych organizacji odpowiedzialnej za kobiecy tenis pojawiła się krótka zapowiedź. Na grafice zaprezentowano ile dokładnie pieniędzy zgarnia triumfatorka kończącego się za kilkanaście godzin turnieju. Mowa dokładnie o 185 500 dolarach. W przeliczeniu na polską walutę to ponad 660 000 złotych.

"Przygotuj się na pokaz. Kto zdobędzie ten tytuł?" - zapytali się autorzy wpisu na platformie X. Polscy kibice mają nadzieję, że po ostatniej piłce to ręka Łodzianki powędruje w górę. Początek około północy naszego czasu.

Magdalena Fręch
Magdalena FręchOscar J Barroso/DPPI via AFPAFP
Magdalena Fręch
Magdalena FręchFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
Magdalena Fręch odniosła bardzo cenną wiktorię, pokonując utytułowaną Ons Jabeur
Magdalena Fręch odniosła bardzo cenną wiktorię, pokonując utytułowaną Ons JabeurDIMITAR DILKOFF/AFPAFP
Sabalenka motywuje Badosę: 'Nie poddawaj się, sprawy pójdą po twojej myśli. WIDEOAP© 2025 Associated Press

