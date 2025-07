Fręch czeka na bój z Williams, a tu takie wieści z WTA. Bolesna decyzja dla Polki

Reprezentantki Stanów Zjednoczonych dotarły w drabince do drugiej rundy. Zostały w niej wyeliminowane przez Taylor Townsend i Shuai Zhang, czyli parę rozstawioną z numerem drugim. Dla Venus Williams nie jest to jednak koniec gry na kortach w Waszyngtonie. Teraz była liderka rankingu WTA może się już w pełni skupić na walce o ćwierćfinał singla z Magdaleną Fręch, do której dojdzie w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego.