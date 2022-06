Niewielu kibiców wie, że Rafael Nadal cierpi na syndrom Muellera-Weissa. Jest to bardzo rzadka choroba, atakująca kości stóp. Ból sprawiał trudności Nadalowi jeszcze przed rozpoczęciem French Open. Miłość do sportu jednak wygrała, a Hiszpan zdecydował się podjąć ogromne ryzyko, by móc powalczyć o triumf w turnieju Rolanda Garrosa.

Tuż po triumfie Nadal wyznał dziennikarzom, że podczas występów w Paryżu przyjmował zastrzyki znieczulające, dzięki czemu nie odczuwał bólu. "Każdy wie, ile znaczy dla mnie ten turniej. Chciałem spróbować i dać sobie szansę" - powiedział wprost.

Reklama

Rafael Nadal... pocieszał płaczącą Igę Świątek. Polka wyjawiła to po finale

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wielki triumf Nadala. Rafael Nadal - Casper Ruud. SKRÓT. WIDEO © 2022 Associated Press

Guillaume Martin apeluje: "To doping, nie bohaterstwo"

Podczas gdy fani tenisa podziwiają Nadala za heroizm i chęć do walki mimo trudności, nie wszyscy podeszli do tematu tak optymistycznie. Francuski kolarz Guillaume Martin w rozmowie z "L’Equipe" powiedział wprost, co myśli o zachowaniu Rafaela Nadala.

Jeśli jesteś chory lub kontuzjowany, po prostu nie bierzesz udziału w zawodach, uważam to za zdrowy rozsądek. Ponadto zastrzyki mają nie tylko działanie lecznicze, ale z pewnością mogą wpływać na wydajność - skomentował.

Martin porównał także reakcje w środowisku tenisa i kolarstwa na stosowanie tego typu "pomocy" medycznej. Jego zdaniem stosowanie zastrzyków znieczulających w dyscyplinie sportowej którą uprawia, byłoby nazwane zażywaniem dopingu.

Gdyby kolarz zrobił to samo, wszyscy by na niego wskoczyli, nazywając go dopingowiczem. (...) Jednocześnie podziwia się Nadala, który nie zważywszy na ból potrafi zajść daleko. Tacy ludzie uważani są za bohaterów, ale w rzeczywistości pomagają sobie środkami do usuwania bólu - zarzucił Nadalowi Martin.

Rafael Nadal dał znak wszystkim obecnym na finale French Open, że mimo kontuzji nie ma zamiaru odłożyć rakiety i chce walczyć o kolejne występy na światowych kortach. Hiszpan nie ukrywa, że chciałby wystartować w Wimbledonie.

Będę na Wimbledonie, jeśli moje ciało będzie na to gotowe. (...) Jeśli będę mógł grać, stosując środki przeciwzapalne - tak; jeśli będę musiał ponownie stosować zastrzyki - nie. Nie chcę znowu stawiać się w takiej sytuacji - wyznał dziennikarzom "BBC".

Zapatrzona w Rafaela Nadala. Ile może potrwać dominacja Igi Świątek?

Zdjęcie Rafael Nadal / AFP/AFP CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/ / AFP