Fortuna dla Igi Świątek. Tyle podniosła z kortu za zwycięstwo w Pekinie

Iga Świątek od czasu porażki w US Open była na ustach ekspertów tenisa. Nasza gwiazda po powrocie z Nowego Jorku zrezygnowała na jakiś czas ze startów, tłumacząc kibicom, że musi się zregenerować. Na kort wróciła dopiero w Azji. W Tokio dość szybko odpadła w gry i tym samym wywołała lawinę spekulacji w mediach, bowiem zaczęła tracić coraz więcej punktów do liderującej w światowym rankingu WTA Aryny Sabalenki .

Iga Świątek znów to zrobiła. Wielki dzień dla Polki i sowita nagroda

Dziękuję mojemu zespołowi. Wszyscy wiemy, jakie to czasami trudne. Jestem naprawdę szczęśliwa, że mam wasze wsparcie bez względu na wszystko. Nie wiem, co bym zrobiła bez ludzi wokół mnie. Jestem bardzo wdzięczna

Reprezentantka Polski nie wyjedzie z Pekinu z pustymi rękami. Za zwycięstwo nasza rodaczka otrzyma imponującą premię finansową. Tenisistka za wygrany finał w Chinach zgarnie lekko ponad 1,3 miliona dolarów (co w przeliczeniu daje ok. 5,6 miliona złotych). Pokaźna suma czeka również na rywalkę 22-letniej zawodniczki. Ludmiła Samsonowa za udział w finale zabierze do domu 780 tys. dolarów (co daje około 3,3 miliona złotych).