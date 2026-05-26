Fissette zwolniony przez Świątek, nie czekał długo. Oficjalnie ogłosiła. Dlatego go wybrała

Rafał Sierhej

Iga Świątek w drugiej połowie marca podjęła decyzję o zakończeniu współpracy z Wimem Fissettem. Belg został zwolniony po sensacyjnej porażce z Magdą Linette. Jego miejsce w sztabie Polki zajął po nieco ponad tygodniu Francisco Roig. Sam Fissette na nową pracę czekał nieco dłużej. Na konferencji prasowej w Paryżu jego zatrudnienie potwierdziła dziewiąta tenisistka świata. - Chce wygrać Wielkiego Szlema - powiedziała, argumentując tę decyzję.

Iga Świątek i Wim Fissette
Iga Świątek i Wim Fissette podczas turnieju WTA 1000 w CincinnatiFoto OlimpikAFP

Gdy Iga Świątek zatrudniała Wima Fissette'a w końcówce sezonu 2024 wskazywano na to, że Polka potrzebuje wprowadzić do swojej gry więcej nieprzewidywalności i różnorodności. Z szumnych zapowiedzi niewiele się ostatecznie jednak sprawdziło, choć nie sposób zapomnieć, co Belg i Świątek osiągnęli w drugiej części sezonu 2025.

Najpierw Iga pierwszy raz w karierze zagrała w finale turnieju na trawie. Później wygrała upragniony Wimbledon. Sama podkreślała, że wielka w tym zasługa pracy wykonanej z trenerem po Roland Garros. Podsumowaniem tego okresu był pierwszy w karierze triumf w imprezie na kortach w Cincinnati.

Potem niestety forma już tak wysoka nie była, co przełożyło się na przeciętyny występ w US Open i słaby w WTA Finals. W nowy sezon Iga weszła z Fissettem, ale wyniki były na tyle niezadowalające, że Belg stracił swoją posadę pod koniec marca 2026 roku. Świątek szybko zatrudniła na jego miejsce Francisco Roiga.

Belg na nową pracę musiał czekać nieco dłużej. W drugiej połowie maja w internecie pojawiło się zdjęcie Fissette'a u boku nowej tenisistki. Belg trenował z utalentowaną Victorią Mboko przed rozpoczęciem turnieju we francuskim Strasbourgu. Tam Kanadyjka dotarła do finału, który wygrała.

Z dodatkową dawką pewności siebie przyjechała na Roland Garros w Paryżu, gdzie w pierwszej rundzie zmierzy się z Bartunkovą. Przed spotkaniem z Czeszką Kanadyjka pojawiła się na tradycyjnej konferencji prasowej. Na tej potwierdziła oficjalnie zatrudnienie w swoim sztabie Fisette'a.

Podała także przyczynę postawienia na tego szkoleniowca. - Chcę wygrać Wielkiego Szlema. Jeśli będę pracować z kimś, kto ma takie doświadczenie, może to wyjść mi tylko na dobre - powiedziała przed swoim tegorocznym debiutem w Roland Garros. Jak na razie w Paryżu dziewiąta rakieta świata dotarła najdalej do trzeciej rundy.

Wim Fissette jest trenerem Igi Świątek od października 2024 rokuDAVID GRAY / AFPAFP
Iga Świątek rywalizuje obecnie podczas Roland Garros, ale już ujawniono jej kolejne planyFILIPPO MONTEFORTEAFP
Iga Świątek na korcie podczas Roland Garros 2026JULIEN DE ROSAAFP


