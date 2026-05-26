Gdy Iga Świątek zatrudniała Wima Fissette'a w końcówce sezonu 2024 wskazywano na to, że Polka potrzebuje wprowadzić do swojej gry więcej nieprzewidywalności i różnorodności. Z szumnych zapowiedzi niewiele się ostatecznie jednak sprawdziło, choć nie sposób zapomnieć, co Belg i Świątek osiągnęli w drugiej części sezonu 2025.

Najpierw Iga pierwszy raz w karierze zagrała w finale turnieju na trawie. Później wygrała upragniony Wimbledon. Sama podkreślała, że wielka w tym zasługa pracy wykonanej z trenerem po Roland Garros. Podsumowaniem tego okresu był pierwszy w karierze triumf w imprezie na kortach w Cincinnati.

Fissette w nowej pracy. Jest oficjalne potwierdzenie

Potem niestety forma już tak wysoka nie była, co przełożyło się na przeciętyny występ w US Open i słaby w WTA Finals. W nowy sezon Iga weszła z Fissettem, ale wyniki były na tyle niezadowalające, że Belg stracił swoją posadę pod koniec marca 2026 roku. Świątek szybko zatrudniła na jego miejsce Francisco Roiga.

Belg na nową pracę musiał czekać nieco dłużej. W drugiej połowie maja w internecie pojawiło się zdjęcie Fissette'a u boku nowej tenisistki. Belg trenował z utalentowaną Victorią Mboko przed rozpoczęciem turnieju we francuskim Strasbourgu. Tam Kanadyjka dotarła do finału, który wygrała.

Z dodatkową dawką pewności siebie przyjechała na Roland Garros w Paryżu, gdzie w pierwszej rundzie zmierzy się z Bartunkovą. Przed spotkaniem z Czeszką Kanadyjka pojawiła się na tradycyjnej konferencji prasowej. Na tej potwierdziła oficjalnie zatrudnienie w swoim sztabie Fisette'a.

Podała także przyczynę postawienia na tego szkoleniowca. - Chcę wygrać Wielkiego Szlema. Jeśli będę pracować z kimś, kto ma takie doświadczenie, może to wyjść mi tylko na dobre - powiedziała przed swoim tegorocznym debiutem w Roland Garros. Jak na razie w Paryżu dziewiąta rakieta świata dotarła najdalej do trzeciej rundy.

Wim Fissette jest trenerem Igi Świątek od października 2024 roku

