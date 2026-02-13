Fissette w teamie ze światową "1". Belg już ogłosił. Zostały 2 miesiące

Wim Fissette zaczął pracę z Igą Świątek w październiku 2024 roku, zastąpił Tomasza Wiktorowskiego. Pełnił już wtedy funkcję kapitana reprezentacji Belgii, taką samą jak Dawid Celt w naszym kraju, ale ta funkcja specjalnie nie zakłóca jego współpracy z Polką. To raptem dwa tygodnie w roku - zazwyczaj w kwietniu i listopadzie, choć ostatnio finałowe turnieje, z udziałem ośmiu reprezentacji, przeniesiono na wrzesień. I właśnie o grę jesienią w chińskim Shenzhen powalczą za dwa miesiące Polki i Belgijki.

Poprzedni sezon był w wykonaniu Świątek zupełnie inny niż kilka poprzednich. Znacznie gorzej spisywała się na mączce, przerwana została seria jej triumfów w Paryżu. A do tego nie wygrała żadnego turnieju na tej nawierzchni, pierwszy raz od 2019 roku. A z drugiej strony - zaliczyła historyczny triumf na Wimbledonie, dorzuciła dwa inne tytuły. I skończyła sezon na drugim miejscu w rankingu. Choć w Dubaju może je stracić, po decyzji o wycofaniu się z rywalizacji.

- Jestem osobą, która lubi stabilizację życiową. Czas, który do tej pory ze sobą przepracowaliśmy, wyjdzie nam na dobre w przyszłym sezonie - zapowiadała po zakończeniu poprzedniego sezonu polska zawodniczka. I doceniała współpracę z Fissettem.

Wim Fissette oświadczył ws. liderki rankingu WTA. Szykuje się powrót

Wiadomo jednak, że na początku kwietnia, już po zawodach WTA 1000 w Miami, w których Polka prawdopodobnie wystąpi, ich drogi się na moment rozjadą. Nie wiadomo jeszcze, czy Iga zdecyduje się na grę w barwach reprezentacji Polski, która w Gliwicach podejmie Ukrainę, a stawką będzie awans do finałów Billie Jean King Cup w Shenzhen. Dla naszej gwiazdy będą tu idealne warunki - wsparcie kilkunastu tysięcy kibiców i specjalnie na tę okazję zbudowany kort ziemny.

Raszynianka mogłaby więc zapoznać się z tą nawierzchnią przed turnieje w Stuttgarcie, który odbędzie się w kolejnym tygodniu. A ona potwierdziła już tam udział.

Fissette z kolei pozostanie przez co najmniej tydzień w swoim kraju. Jego młoda reprezentacja, parta na tenisistkach 18-22 letnich, niespodziewanie wywalczyła bowiem awans do tego samego etapu, ogrywając w listopadzie w Ismaning Turcję i Niemcy. A teraz dodatkowo szkoleniowiec Polki ogłosił jeszcze radosną, ze swojej perspektywy, informację.

Te wszystkie sukcesy Belgia odnosiła bowiem bez swojej najlepszej zawodniczki - Elise Mertens. Obecnej liderce deblowego rankingu WTA, ale zarazem, i 22. rakiecie świata w singlu, trochę nie po drodze było z drużyną Wima Fissette'a. A obecny trener Igi miał żal, musiał stawiać na Greet Minnen, Yaninę Wickmayer czy Alison Van Uytvanck. A jednocześnie promował młode zawodniczki, najpierw Sofię Costoulas, a później także Hanne Vandenwinkel i ostatnio Jeline Vandromme, mistrzynię juniorskiego US Open.

Dziś Fissette potwierdził, że Mertens wróci do jego drużyny na kwietniowy mecz ze Stanami Zjednoczonymi. Stawką będzie awans do finału. - Jej obecność będzie nieoceniona w starciu z tak potężnym przeciwnikiem, jak Stany Zjednoczone. To wsparcie dla naszej silnej drużyny - przekazał Fissette w oficjalnym komunikacie prasowym wydanym przez tamtejszą federację.

Belgia zaś, podobnie jak Polska, zdecydowała się na grę na kortach ziemnych w hali.

