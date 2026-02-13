Fissette w teamie ze światową "1". Belg już ogłosił. Zostały 2 miesiące

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Wim Fissette jest trenerem Igi Świątek od niemal 16 miesięcy, wspólnie z wiceliderką rankingu WTA wygrał m.in. kultowy Wimbledon. Fani tenisa kojarzą jednak zapewne też fakt, że 45-latek od lutego 2023 roku jest też kapitanem reprezentacji Belgii. I zeszłej jesieni doprowadził ją - w niezwykłych okolicznościach - do fazy decydujących kwalifikacji w rozgrywkach Billie Jean King Cup. I to bez udziału największej gwiazdy, której trochę było nie po drodze z Fissettem. Dziś trener Świątek ogłosił przełomową zmianę.

Mężczyzna w średnim wieku z krótkimi, brązowymi włosami i brodą, ubrany w czerwoną bluzę sportową z białym paskiem na ramieniu, zwrócony profilem w lewo na neutralnym tle.
Wim Fissete w dresie reprezentacji Belgii. Trener Igi Świątek od trzech lat jest jej kapitanemVIRGINIE LEFOUR/BELGA MAGAFP

Wim Fissette zaczął pracę z Igą Świątek w październiku 2024 roku, zastąpił Tomasza Wiktorowskiego. Pełnił już wtedy funkcję kapitana reprezentacji Belgii, taką samą jak Dawid Celt w naszym kraju, ale ta funkcja specjalnie nie zakłóca jego współpracy z Polką. To raptem dwa tygodnie w roku - zazwyczaj w kwietniu i listopadzie, choć ostatnio finałowe turnieje, z udziałem ośmiu reprezentacji, przeniesiono na wrzesień. I właśnie o grę jesienią w chińskim Shenzhen powalczą za dwa miesiące Polki i Belgijki.

Poprzedni sezon był w wykonaniu Świątek zupełnie inny niż kilka poprzednich. Znacznie gorzej spisywała się na mączce, przerwana została seria jej triumfów w Paryżu. A do tego nie wygrała żadnego turnieju na tej nawierzchni, pierwszy raz od 2019 roku. A z drugiej strony - zaliczyła historyczny triumf na Wimbledonie, dorzuciła dwa inne tytuły. I skończyła sezon na drugim miejscu w rankingu. Choć w Dubaju może je stracić, po decyzji o wycofaniu się z rywalizacji.

Zobacz również:

Maja Chwalińska walczyła o awans do półfinału WTA 125 w Oeiras
Tenis

Chwalińska zdeklasowała mistrzynię z Osaki w 66 minut. Polka w półfinale WTA

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

    - Jestem osobą, która lubi stabilizację życiową. Czas, który do tej pory ze sobą przepracowaliśmy, wyjdzie nam na dobre w przyszłym sezonie - zapowiadała po zakończeniu poprzedniego sezonu polska zawodniczka. I doceniała współpracę z Fissettem.

    Wim Fissette oświadczył ws. liderki rankingu WTA. Szykuje się powrót

    Wiadomo jednak, że na początku kwietnia, już po zawodach WTA 1000 w Miami, w których Polka prawdopodobnie wystąpi, ich drogi się na moment rozjadą. Nie wiadomo jeszcze, czy Iga zdecyduje się na grę w barwach reprezentacji Polski, która w Gliwicach podejmie Ukrainę, a stawką będzie awans do finałów Billie Jean King Cup w Shenzhen. Dla naszej gwiazdy będą tu idealne warunki - wsparcie kilkunastu tysięcy kibiców i specjalnie na tę okazję zbudowany kort ziemny.

    Raszynianka mogłaby więc zapoznać się z tą nawierzchnią przed turnieje w Stuttgarcie, który odbędzie się w kolejnym tygodniu. A ona potwierdziła już tam udział.

    Wim Fissette i Greet Minnen w Wilnie
    Wim Fissette i Greet MinnenVIRGINIE LEFOUR / BELGA MAG / BELGA VIA AFPAFP

    Fissette z kolei pozostanie przez co najmniej tydzień w swoim kraju. Jego młoda reprezentacja, parta na tenisistkach 18-22 letnich, niespodziewanie wywalczyła bowiem awans do tego samego etapu, ogrywając w listopadzie w Ismaning Turcję i Niemcy. A teraz dodatkowo szkoleniowiec Polki ogłosił jeszcze radosną, ze swojej perspektywy, informację.

    Zobacz również:

    W czwartek Iga Świątek przegrała swój ćwierćfinał w Dosze, w piątek Magdalena Fręch zaczęła już zmagania w Dubaju
    Tenis

    Rosjanka zaskoczyła Polkę na Bliskim Wschodzie. Jeden zryw wszystko zmienił

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa

      Te wszystkie sukcesy Belgia odnosiła bowiem bez swojej najlepszej zawodniczki - Elise Mertens. Obecnej liderce deblowego rankingu WTA, ale zarazem, i 22. rakiecie świata w singlu, trochę nie po drodze było z drużyną Wima Fissette'a. A obecny trener Igi miał żal, musiał stawiać na Greet Minnen, Yaninę Wickmayer czy Alison Van Uytvanck. A jednocześnie promował młode zawodniczki, najpierw Sofię Costoulas, a później także Hanne Vandenwinkel i ostatnio Jeline Vandromme, mistrzynię juniorskiego US Open.

      Dziś Fissette potwierdził, że Mertens wróci do jego drużyny na kwietniowy mecz ze Stanami Zjednoczonymi. Stawką będzie awans do finału. - Jej obecność będzie nieoceniona w starciu z tak potężnym przeciwnikiem, jak Stany Zjednoczone. To wsparcie dla naszej silnej drużyny - przekazał Fissette w oficjalnym komunikacie prasowym wydanym przez tamtejszą federację.

      Belgia zaś, podobnie jak Polska, zdecydowała się na grę na kortach ziemnych w hali.

      Zobacz również:

      Maja Chwalińska walczyła o awans do półfinału WTA 125 w Oeiras
      Tenis

      Chwalińska zdeklasowała mistrzynię z Osaki w 66 minut. Polka w półfinale WTA

      Mateusz Stańczyk
      Mateusz Stańczyk
      Wim Fissette
      Wim FissetteBENOIT DOPPAGNE / BELGAAFP
      Elise Mertens
      Elise MertensMATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
      Kosecki o losowaniu Polaków w Lidze Narodów: To nie jest łatwa grupa. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja