Fissette w centrum burzy, zawrzało przed turniejem. Wszystko przez tę decyzję

Dokładnie 23 marca po kompletnie nieudanym turnieju w Miami, z którego odpadła już w 1. rundzie z Magdą Linette Iga Świątek ogłosiła rozstanie z Wimem Fissettem. Co ciekawe, była to jedyna zmiana, jaka zaszła w jej sztabie.

Po kilku dniach obfitujących w liczne plotki i domysły na temat tego, z kim teraz zwiąże się Raszynianka, najlepsza polska tenisistka wszechczasów postanowiła publicznie przekazać, że jej nowym szkoleniowcem zostanie Francisco Roig.

Wim Fissette znalazł nową pracodawczynię? Zdjęcia nie kłamią

Uwaga skupiła się zatem na byłym trenerze Rafaela Nadala. Nie zapomniano przy tym jednako Belgu. Opinię publiczną bardzo interesowało, jaką zawodniczkę będzie trenował po pożegnaniu z Igą Świątek. Odpowiedź poznaliśmy tuż przed startem turnieju w Strasbourgu.

Media społecznościowe wieczorem w sobotę obiegły zdjęcia Fissette'a u boku... Victorii Mboko. Natychmiast ruszyła lawina spekulacji, czy to właśnie mistrzyni z Montrealu została nową podopieczną Belga. Plotki szybko zostały potwierdzone.

Dominik Senkowski z redakcji Sport.pl przekazał, że jeden z przyjaciół belgijskiego skzoleniowca potwierdził mu, iż Fissette na okres próbny związał się z 9. rakietą świata. To pod jego wodzą przystąpi do zmagań w Strasburgu.

Zawrzało po doniesieniach ws. Fissette'a. Kibice rozczarowanie

Decyzja Mboko o nawiązaniu współpracy z byłym trenerem Igi Świątek spotkała się z mieszanymi reakcjami ze strony kibiców. Dość powiedzieć, że w mediach społecznościowych wybuchła burza. Liczne komentarze podważały kompetencje Belga.

Kocham bardzo Victorię, ale to nie jest dobry wybór. To nie jest trener od techniki, a ona ma kilka obszarów, w których powinna się poprawić; Dobrze dla innych zawodniczek - zniszczy ją, tak jak zrobił to z Igą i pozostałymi; Ehh to już dla niej koniec; Zła decyzja

Ostatnie tygodnie dla Victorii Mboko nie były udane. Kanadyjka odpadła już w 1/32 finału w Madrycie, a z turnieju w Rzymie wycofała się z powodu choroby. Do rozgrywek WTA Strasbourg przystępuje ona z wielkimi nadziejami, zwłaszcza że w rankingu goni ją Karolina Muchova.

Victoria Mboko Rich Storry AFP

Wim Fissette BENOIT DOPPAGNE AFP

Wim Fissette i Iga Świątek ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

