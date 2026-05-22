Iga Świątek weszła w ten sezon z Wimem Fissettem u swego boku. Polka od początku roku daleka była jednak od formy, którą prezentowała w najlepszych czasach pod wodzą Tomasza Wiktorowskiego, czy nawet w okresie czerwiec - wrzesień 2025 roku, gdy prowadził ją Fissette.

Ostatecznie Belg nie wytrzymał na stanowisku nawet do kwietnia. Świątek zwolniła trenera po tym, jak kompletnie nie poradziła sobie w turnieju w Miami, odpadając już w drugiej rundzie z Magdą Linette. Na zatrudnienie kolejnego szkoleniowca nie czekaliśmy zbyt długo. Francisco Roig zajął miejsce u boku Igi już na początku kwietnia.

Mboko w finale. W pierwszym turnieju pod wodzą Fissette'a

Od tego czasu Hiszpan współpracuje z Polką. Największym sukcesem tej pary w ich krótkim czasie wspólnej pracy jest półfinał turnieju w Rzymie. Mniej więcej w tym okresie w sieci pojawiły się zdjęcia Fissette'a u boku nowej zawodniczki. Jego nowym pracodawcą stała się 19-letnia Victoria Mboko.

Kanadyjka w przeciwieństwie do Igi zdecydowała się na rozegranie turnieju podprowadzającego do Roland Garros. W Strassbourgu Mboko występuje już z Fissettem w boksie. W tym czasie Świątek trenuje na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu. Mboko w debiutanckim turnieju Belga radzi sobie jednak znakomicie.

Rozstawiona z numerem pierwszym zawodniczka najpierw w dwóch setach rozprawiła się z Boisson, a potem w takim samym wymiarze pokonała także Leylah Fernandez. Pokonanie Fernandez oznaczało, że Fissette razem ze swoją zawodniczką awansował już do półfinału, co w tym roku ze Świątek nie było mu dane.

W meczu o finał po drugiej stronie siatki stała doświadczona Rumunka Jaqueline Cristian. Faworytką tej piątkowej rywalizacji bez wątpienia była Kanadyjka. Pierwsza partia rozpoczęła się dla niej źle. Rywalka przełamała swoją młodszą rywalkę na 2:0 i przy stanie 5:3 miała już piłkę setową.

Tej nie wykorzystała, a Mboko w kolejnym gemie odrobiła straty, żeby ostatecznie doprowadzić do tie-breaka. W tym lepsza okazała się Kanadyjka, która wygrała 7:3 i po 76 minutach gry przybliżyła się do finału. Druga partia rozpoczęła się jednak w bliźniaczy sposób - od straty podania przez Mboko.

Tym razem Kanadyjka nie zdołała odrobić pełni poniesionych strat i ostatecznie przegrała tę partię 3:6, a Rumunka doprowadziła do trzeciego - decydującego seta, wykorzystując pierwszą piłkę setową. Trzecia partia mogła rozpocząć się w taki sam sposób, ale Cristian nie wykorzystała dwóch szans na przełamanie.

Następnie sama straciła serwis w trzecim gemie, a dla Mboko zdobycie przełamania okazało się znakomitym paliwem do gry na wyższym poziomie. Kanadyjka od tego momentu oddała trzy punkty przy własnym podaniu i wygrała trzeciego seta 6:2. Tym samym Mboko w pierwszym turnieju pod wodzą Fissette'a zagra w finale. O tytuł we Francji będzie rywalizować z Bartunkovą.

