Fissette już po debiucie. 82 minuty meczu we Francji. Ostatnie słowo należało do Polki

Mateusz Stańczyk

Od momentu zakończenia współpracy na linii Iga Świątek - Wim Fissette minęły niespełna dwa miesiące. Kilka dni temu okazało się, że Belg wraca do kobiecego touru. 46-latek rozpoczął okres próbny kooperacji z mistrzynią ubiegłorocznego tysięcznika w Montrealu - Victorią Mboko. Dziś Kanadyjka rozegrała pierwszy mecz pod wodzą nowego trenera. Spotkanie o awans do ćwierćfinału WTA 500 w Strasburgu potrwało 82 minuty. Pojedynek miała okazję sędziować Polka - Marta Mrozińska.

Wim Fissette pracuje obecnie z Victorią Mboko
Kilka dni po odpadnięciu z turnieju WTA 1000 w Miami, Iga Świątek poinformowała w swoich mediach społecznościowych, że Wim Fissette nie jest już jej trenerem. Od końca marca Belg pozostawał jedynie kapitanem swojej reprezentacji w rozgrywkach BJK Cup, nie pełnił żadnej funkcji w kobiecym tourze. Ta sytuacja uległa zmianie w połowie maja. Pod koniec minionego tygodnia przyuważono byłego szkoleniowca Raszynianki podczas zmagań rangi "500" w Strasburgu. 46-latek pojawił się na treningu Victorii Mboko.

Później tenisowy dziennikarz Ben Rothenberg ujawnił, że Belg i Kanadyjka rozpoczęli okres próbny współpracy. Przypadł on na dość ciekawy moment, bowiem tuż przed startem wielkoszlemowego Roland Garros. W imprezie poprzedzającej paryskie zmagania 19-latka została rozstawiona z "1". W związku z tym miała wolny los w pierwszej rundzie i przystąpiła do rywalizacji od drugiej fazy, gdzie czekało ją starcie z zawodniczką gospodarzy - Lois Boisson.

W meczu otwarcia Francuzka pokonała Xinyu Wang 6:3, 7:6(4). Dla 50. rakiety świata było to pierwsze zwycięstwo od końcówki września. Niebawem stanie przed ogromnym wyzwaniem, bowiem czeka ją obrona punktów za półfinał Roland Garros 2025. Najpierw jednak przyszło jej się zmierzyć z 9. tenisistką kobiecego zestawienia, mistrzynią ubiegłorocznego WTA 1000 w Montrealu. Spotkanie to miała okazję sędziować Polka - Marta Mrozińska.

Victoria Mboko kontra Lois Boisson w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Boisson. Na "dzień dobry" obie panie solidarnie utrzymały swoje podania do 15. Od trzeciego gema został zainaugurowany festiwal przełamań. Przerwała go dopiero Mboko, podczas szóstego rozdania. Wówczas Kanadyjka wyszła ze stanu 15-30 i zrobiło się 4:2 dla turniejowej "1". Wcześniej Victoria posiadała dwie piłki na 3:1, ale nie wykorzystała żadnej z nich. Ugruntowała swoją przewagę dopiero w końcówce partii. Na finiszu premierowej odsłony zawodniczki kontrolowały własne gemy, co działało na korzyść 19-latki. Ostatecznie 9. rakieta świata triumfowała w tej części potyczki 6:4.

Na starcie drugiej fazy pojedynku Mboko posiadała dwie szanse z rzędu na 2:0, ale mimo rezultatu 40-15 przy swoim serwisie, finalnie doszło do przełamania. Po trzech rozdaniach to Boisson znalazła się z przodu. Lois nie nacieszyła się prowadzeniem zbyt długo. W następnych minutach Victoria zgarnęła trzy "oczka" z rzędu i odzyskała kontrolę nad partią. Na koniec Kanadyjka zdobyła jeszcze jedno przełamanie, wykorzystując trzeciego meczbola. Po 82 minutach rywalizacji sędziująca to spotkanie Marta Mrozińska ogłosiła zwycięstwo turniejowej "1" - 6:4, 6:3.

Debiut Wima Fissette'a w roli trenera 19-latki wypadł pomyślnie. Zobaczymy, jak 9. rakieta świata poradzi sobie w czwartek, podczas batalii o półfinał WTA 500 w Strasburgu. Tam czeka ją kanadyjski pojedynek, bowiem przeciwniczką Victorii Mboko będzie rozstawiona z "7" Leylah Fernandez. Finalistka US Open 2021 pokonała dzisiaj Magdalenę Fręch po trzysetowej potyczce.

Wim Fissette i Iga Świątek
Wim Fissette i Iga ŚwiątekDavid GrayAFP
Uśmiechnięta młoda kobieta w sportowej odzieży i niebieskiej czapce z daszkiem stoi na tle rozmytego tłumu kibiców podczas wydarzenia sportowego.
Victoria Mboko
Dwie tenisistki ściskają sobie dłonie na korcie po meczu, obie ubrane w sportowe stroje, skoncentrowane i zmęczone, w tle widoczny rozmyty stadion oraz sędzia.
Lois Boisson i Coco Gauff podczas półfinału Roland Garros 2025


