Fissette będzie zachwycony. Triumf podopiecznej. 6:0, 6:1 w finale

W momencie, kiedy Wim Fissette obejmował posadę trenera Igi Świątek, nasza tenisistka doskonale miała świadomość, że 45-latek będzie to łączyć z także inną funkcją. Od kilku sezonów jest bowiem kapitanem Belgijek w drużynowych rozgrywkach. Gdy Polka występuje dla reprezentacji w BJK Cup, szkoleniowiec wiceliderki rankingu WTA przebywa wówczas w odrębnej lokalizacji, razem ze swoimi zawodniczkami.

Niewykluczone, że na początku kwietnia Świątek zawita do Gliwic, gdzie nasza drużyna powalczy z Ukrainkami o awans do wrześniowych finałów zmagań teamów. Wiadomo za to, iż Fissette uda się do Ostendy, gdzie Belgijki zmierzą się z Amerykankami - o taką samą stawkę. Wśród powołanych przez Wima tenisistek znalazła się m.in. powracająca do kadry Elise Mertens. Nie mogła zabraknąć miejsca także dla utalentowanej Hanne Vandewinkel.

W listopadzie 21-latka mocno przyczyniła się do wygrania turnieju play-off BJK Cup, pokonując w singlu Zeynep Sonmez oraz Ellę Seidel. Być może niebawem 124. rakieta świata znów odegra istotną rolę dla swojego teamu. Vandewinkel znajduje się obecnie w znakomitej formie. Tydzień temu wygrała zmagania ITF W75 w Pune. Hanne pozostała na terenie Indii. Szybko przeniosła się do Bengaluru, tym razem na imprezę rangi ITF W100.

Kolejny sukces Hanne Vandewinkel. Tytuł ITF W100 w Bengaluru

W czwartkowym meczu drugiej rundy miała trochę problemów w starciu z Shrivalli Rashmikaą Bhamidipaty, musiała rozegrać decydującą odsłonę. W niej triumfowała jednak 6:1. Potem nie straciła już seta i dzięki temu dotarła do kolejnego finału. W dzisiejszym starciu zmierzyła się ze swoją rówieśniczką z rocznika 2004 - Vaishnavi Adkar. Tenisistka gospodarzy rozgrywała życiowy turniej. Podczas 1/8 finału wróciła ze stanu 2-5 w tie-breaku trzeciej partii i pokonała rozstawioną z "8" Mai Hontamę. Potem eliminowała także "4", czyli Taylah Preston oraz "2" - Lanlanę Tararudee.

W finale przyszedł czas na rywalizację z kolejną rozstawioną. W niedzielę zabrakło jednak argumentów reprezentantce Indii. Vandewinkel dominowała na korcie od początku do niemal samego końca. Jedynie w ostatnim fragmencie spotkania obejrzeliśmy bardziej zaciętą rywalizację, czego dowodem była seria trzech gemów z rzędu rozgrywanych na przewagi. Ostatecznie Hanne triumfowała 6:0, 6:1 w zaledwie 56 minut.

Dzięki temu 21-latka przedłużyła swoją passę do 10 zwycięstw i sprawiła, że w najnowszym notowaniu rankingu ustanowi swoją "życiówkę". Dotychczas była to 122. lokata. W zestawieniu "na żywo" plasuje się na 113. pozycji. Wymarzony debiut w pierwszej setce znajduje się już na horyzoncie. Kto wie, być może doczeka się go jeszcze przed przylotem na kadrę. Wim Fissette z pewnością jest zachwycony, że jego podopieczna prezentuje znakomitą formę przed zbliżającym się wielkimi krokami starciem z USA.

Wim Fissette i Hanne Vandewinkel VIRGINIE LEFOUR AFP

Wim Fissette CHARLY TRIBALLEAU AFP

Wim Fissette jest trenerem Igi Świątek od połowy października 2024 roku DAVID GRAY / AFP AFP

