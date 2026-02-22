Fissette będzie zachwycony. Triumf podopiecznej. 6:0, 6:1 w finale

Mateusz Stańczyk

Iga Świątek i Wim Fissette współpracują ze sobą od połowy października 2024 roku. Ich kooperacja przyniosła Polce m.in. premierowy tytuł w seniorskim Wimbledonie. Belg łączy posadę trenera Raszynianki z innym wyzwaniem. Jeszcze zanim objął stanowisko szkoleniowca wiceliderki rankingu, od dłuższego czasu pełnił funkcję kapitana swojej nacji w rozgrywkach BJK Cup. Dzisiaj jedna z jego podopiecznych przyniosła mu powody do radości. Belg z pewnością jest zachwycony z tego faktu.

Zbliżenie uśmiechniętego mężczyzny w sportowej kurtce z plakietką na szyi, w tle widoczne trybuny. W okrągłym powiększeniu twarz kobiety w sportowym stroju, z opaską na włosach, zasłaniającej oczy i zaciskającej pięść przy twarzy, wyrażająca silne emocje.
Hanne Vandewinkel to podopieczna Wima Fissette'a z rozgrywek BJK CupFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Rich Storry / Getty Images for ITFAFP

W momencie, kiedy Wim Fissette obejmował posadę trenera Igi Świątek, nasza tenisistka doskonale miała świadomość, że 45-latek będzie to łączyć z także inną funkcją. Od kilku sezonów jest bowiem kapitanem Belgijek w drużynowych rozgrywkach. Gdy Polka występuje dla reprezentacji w BJK Cup, szkoleniowiec wiceliderki rankingu WTA przebywa wówczas w odrębnej lokalizacji, razem ze swoimi zawodniczkami.

    Niewykluczone, że na początku kwietnia Świątek zawita do Gliwic, gdzie nasza drużyna powalczy z Ukrainkami o awans do wrześniowych finałów zmagań teamów. Wiadomo za to, iż Fissette uda się do Ostendy, gdzie Belgijki zmierzą się z Amerykankami - o taką samą stawkę. Wśród powołanych przez Wima tenisistek znalazła się m.in. powracająca do kadry Elise Mertens. Nie mogła zabraknąć miejsca także dla utalentowanej Hanne Vandewinkel.

    W listopadzie 21-latka mocno przyczyniła się do wygrania turnieju play-off BJK Cup, pokonując w singlu Zeynep Sonmez oraz Ellę Seidel. Być może niebawem 124. rakieta świata znów odegra istotną rolę dla swojego teamu. Vandewinkel znajduje się obecnie w znakomitej formie. Tydzień temu wygrała zmagania ITF W75 w Pune. Hanne pozostała na terenie Indii. Szybko przeniosła się do Bengaluru, tym razem na imprezę rangi ITF W100.

      Kolejny sukces Hanne Vandewinkel. Tytuł ITF W100 w Bengaluru

      W czwartkowym meczu drugiej rundy miała trochę problemów w starciu z Shrivalli Rashmikaą Bhamidipaty, musiała rozegrać decydującą odsłonę. W niej triumfowała jednak 6:1. Potem nie straciła już seta i dzięki temu dotarła do kolejnego finału. W dzisiejszym starciu zmierzyła się ze swoją rówieśniczką z rocznika 2004 - Vaishnavi Adkar. Tenisistka gospodarzy rozgrywała życiowy turniej. Podczas 1/8 finału wróciła ze stanu 2-5 w tie-breaku trzeciej partii i pokonała rozstawioną z "8" Mai Hontamę. Potem eliminowała także "4", czyli Taylah Preston oraz "2" - Lanlanę Tararudee.

      W finale przyszedł czas na rywalizację z kolejną rozstawioną. W niedzielę zabrakło jednak argumentów reprezentantce Indii. Vandewinkel dominowała na korcie od początku do niemal samego końca. Jedynie w ostatnim fragmencie spotkania obejrzeliśmy bardziej zaciętą rywalizację, czego dowodem była seria trzech gemów z rzędu rozgrywanych na przewagi. Ostatecznie Hanne triumfowała 6:0, 6:1 w zaledwie 56 minut.

        Dzięki temu 21-latka przedłużyła swoją passę do 10 zwycięstw i sprawiła, że w najnowszym notowaniu rankingu ustanowi swoją "życiówkę". Dotychczas była to 122. lokata. W zestawieniu "na żywo" plasuje się na 113. pozycji. Wymarzony debiut w pierwszej setce znajduje się już na horyzoncie. Kto wie, być może doczeka się go jeszcze przed przylotem na kadrę. Wim Fissette z pewnością jest zachwycony, że jego podopieczna prezentuje znakomitą formę przed zbliżającym się wielkimi krokami starciem z USA.

        Tenisistka w czerwonym stroju pije wodę i rozmawia z trenerem w kurtce z napisem 'Belgium', w tle widoczne fragmenty sędziego siedzącego na krześle.
        Wim Fissette i Hanne VandewinkelVIRGINIE LEFOURAFP
        Wim Fissette
        Wim FissetteCHARLY TRIBALLEAU AFP
        Wim Fissette jest trenerem Igi Świątek od połowy października 2024 roku
        Wim Fissette jest trenerem Igi Świątek od połowy października 2024 rokuDAVID GRAY / AFPAFP
