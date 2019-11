Grecki tenisista Stefanos Tsitsipas pokonał broniącego tytułu Niemca Alexandra Zvereva 6:3, 6:2 w meczu grupowym finałów ATP w Londynie i zapewnił sobie awans do półfinału. Szansę na to stracił inny debiutant w tym turnieju - Rosjanin Daniił Miedwiediew.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hubert Hurkacz wygrał ze Stefanosem Tsitsipasem w 2. rundzie turnieju w Montrealu. Wideo © 2019 Associated Press Tenis Finały ATP. Rafael Nadal - Daniił Miedwiediew 6:7, 6:3, 7:6

Rozstawiony z "szóstką" Tsitsipas w poprzednim sezonie triumfował w Next Gen ATP Finals, czyli turnieju dla zawodników do lat 21.

Reklama

Teraz jest pierwszym Grekiem w "dorosłych" zawodach tej rangi, najmłodszym uczestnikiem tegorocznej edycji i jako pierwszy w grupie Andre Agassiego wywalczył przepustkę do półfinału. 21-letni zawodnik dwa dni temu pokonał starszego o dwa lata Miedwiediewa (4.), a teraz nie miał kłopotu z pokonaniem 22-letniego Zvereva (7.).

Niemiec błysnął, wygrywając na otwarcie z liderem światowego rankingu Rafaelem Nadalem, ale w drugim spotkaniu nie był w stanie ponownie zaprezentować równie wysokiego poziomu. Był to piąty pojedynek między nim a Tsitsipasem i po raz czwarty górą był jego rywal.

Nadal w środę wygrał z Miedwiediewem 6:7 (3-7), 6:3, 7:6 (7-4), ale wyszedł w tym spotkaniu z dużych opresji. W trzecim secie przegrywał bowiem 1:5 i musiał obronić piłkę meczową. Rosjanin, by zachować minimalne szanse na awans do półfinału musiał liczyć, że Zverev pokona Tsitsipasa. W walce o przepustkę do "czwórki" z tej grupy liczyć w piątek będą się więc już tylko Hiszpan i Niemiec.

Z grupy Bjoerna Borga, która zakończy rywalizację w czwartek, awans wywalczył jak na razie Austriak Dominic Thiem. Powalczą zaś o to jeszcze w bezpośrednim meczu Serb Novak Djoković i Szwajcar Roger Federer.

Występu w półfinale pewni są już występujący w grupie Maksa Mirnego debliści Pierre-Hugues Herbert i Nicolas Mahut (7.). Francuzi mają na koncie dwa zwycięstwa na koncie po tym, jak pokonali w środę Niemców Kevina Krawietza i Andreasa Miesa (3.) 7:5, 7:6 (7-3). Drugą porażkę w turnieju zanotowali niespodziewanie liderzy światowego rankingu Juan Sebastian Cabal i Robert Farah. Kolumbijczycy ulegli tym razem Holendrowi Jeanowi-Julienowi Rojerowi i Rumunowi Horii Tecau (6.) 2:6, 7:5, 8-10. Wciąż jednak - tak jak i Niemcy oraz Francuzi - zachowali szanse na występ w fazie pucharowej.

W Grupie Jonasa Bjoerkmana występują m.in. rozstawieni z "dwójką" Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Polsko-brazylijski duet ma na koncie po jednej wygranej i porażce, a o jego dalszym losie w turnieju zadecyduje czwartkowy mecz z Amerykaninem Rajeevem Ramem i Brytyjczykiem Joe Salisburym (4.). Zwycięzca zagra w fazie pucharowej.

Turniej z dziewięcioma milionami dolarów w puli nagród potrwa do niedzieli.

Zdjęcie Stefanos Tsitsipas / AFP

Grupa Andre Agassiego:

Rafael Nadal (Hiszpania, 1.) - Daniił Miedwiediew (Rosja, 4.) 6:7 (3-7), 6:3, 7:6 (7-4)



Stefanos Tsitsipas (Grecja, 6.) - Alexander Zverev (Niemcy, 7.) 6:3, 6:2

tabela

M W P sety

1. Tsitsipas 2 2 0 4:0

2. Zverev 2 1 1 2:2

3. Nadal 2 1 1 2:3

4. Miedwiediew 2 0 2 1:4

grupa Maksa Mirnego:

Jean-Julien Rojer, Horia Tecau (Holandia, Rumunia, 6.) - Juan Sebastian Cabal, Robert Farah (obaj Kolumbia, 1.) 6:2, 5:7, 10-8

Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut (obaj Francja, 7.) - Kevin Krawietz, Andreas Mies (obaj Niemcy, 3.) 7:5, 7:6 (7-3)

tabela

M W P sety

1. Herbert, Mahut 2 2 0 4:0

2. Krawietz, Mies 2 1 1 2:3

3. Rojer, Tecau 2 1 1 3:3

4. Cabal, Farah 2 0 2 1:4