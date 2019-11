Rafael Nadal zaprezentował fantastyczną odporność nerwową w meczu z Daniiłem Miedwiediewiem w grupie Andre Agassiego podczas finałów ATP w Londynie. Hiszpan przegrywał już w trzecim secie 1:5, a mimo to zdołał zwyciężyć!

Obaj tenisiści przystępowali do środowego pojedynku mając na koncie porażki z pierwszych spotkań.

Nic dziwnego, że trwała zażarta rywalizacja, bo kolejna przegrana mogła przekreślić nadzieję na awans.

33-letni Nadal ma na koncie wszystkie możliwe tenisowe trofea, oprócz wygranej w finałach ATP. Z kolei 10 lat młodszy Rosjanin ma za sobą bardzo dobry sezon, w którym wystąpił aż w dziewięciu finałach ATP, w tym triumfował w dwóch imprezach ATP 1000, zwieńczony pierwszym awansem do kończącego sezon turnieju.

Miedwiediew wygrał pierwszego seta po tie-breaku, ale w drugim lepszy okazał się Hiszpan.



W trzecim secie wydawało się, że wszystko idzie po myśli Miedwiediewa. Rosjanin prowadził bowiem 5:1. Nadal to jednak jeden z najbardziej walecznych zawodników w tej dyscyplinie. Z uporem odrabiał straty, w siódmym gemie, serwując, obronił nawet piłkę meczową, a następnie wyszedł na prowadzenie 6:5. Miedwiediew utrzymał własne podanie w 12. gemie i doprowadził do tie-breaka. W nim tenisiści szli łeb w łeb, ale końcówka należała już do gracza z Majorki, który zwyciężył po dwóch godzinach i 47 minutach walki.

Panowie spotkali się ze sobą po raz trzeci w tym roku i znowu lepszy okazał się Hiszpan, podobnie jak w finałach - w Montrealu i wielkoszlemowym US Open.



Grupa Andre Agassiego:

Rafael Nadal (Hiszpania, 1.) - Daniił Miedwiediew (Rosja, 4.) 6:7 (3-7), 6:3, 7:6 (7-4)



