Partner merytoryczny: Eleven Sports

Finałowa wpadka ze Świątek, teraz piękna seria. Kolejna z biletem do Rijadu

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Niemal miesiąc temu Jekaterina Aleksandrowa rozbiła w finale w Seulu w pierwszym secie samą Igę Świątek 6:1, w drugim długo była lepsza. I wypuściła tytuł z rąk. W turniejach rangi 500 doświadczona Rosjanka poczyna sobie w tym sezonie znakomicie, tę passę kontynuuje teraz w Ningbo. Awans do półfinału sprawił, przy jednoczesnej porażce Belindy Bencic, że też zapewniła sobie bilet na WTA Finals do Rijadu. Choć w innej roli niż Polka.

Jekaterina Aleksandrowa
Jekaterina AleksandrowaHannah PetersGetty Images

W poniedziałek niespełna 31-letnia Jekaterina Aleksandrowa zadebiutowała w najlepszej dziesiątce tenisistek świata - nigdy wcześniej tego nie dokonała. I może trochę żałować, że podobnej dyspozycji jak w turniejach WTA 500 nie pokazywała w tych o wyższej randze. Jedynie w Dosze zagrała w półfinale (przegrała z Amandą Anisimovą), w innych zawodach rangi 1000 oraz szlemach nie dostała się do najlepszej "ósemki".

Gdyby tam było nieco lepiej, doświadczona Rosjanka biłaby się pewnie z Mirrą Andriejewą, Jasmine Paolini i Jeleną Rybakiną o przepustkę do WTA Finals. A tak tych kilkuset punktów jej zabrakło. Niemniej i tak miała jeszcze o co walczyć: dziś w Ningbo mogło się rozstrzygnąć, czy wywalczy sobie status rezerwowej w Rijadzie.

Zobacz również:

Jasmine Paolini
Tenis

Andriejewa w potrzasku, potężna szansa Paolini. 202 minuty gigantycznych emocji

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    I to się stało jasne, jeszcze przed jej wyjściem na kort do starcia z McCartney Kessler.

    WTA Ningbo. Jekaterina Aleksandrowa kontra McCartney Kessler. Amerykanka ruszyła w pogoń przy stanie 1:5

    Zanim bowiem Aleksandrowa ruszyła do walki z Amerykanką, niezwykle zacięte spotkanie stoczyły Belinda Bencic i Jasmine Paolini. Bardzo ważne - z różnych względów. Szwajcarka miała jeszcze szansę wyprzedzić Rosjankę na 10. miejscu w rankingu Race, Włoszka zaś walczy o siódmą bądź ósmą pozycję. Bencic wygrywała już 7:5, 5:4, serwowała po półfinał. I przegrała ten trwający niemal 2,5 godziny mecz.

    To zaś oznaczało, że straciła szansę na wyprzedzenie Aleksandrowej, podobnie jak i tej możliwości nie miała już Clara Tauson.

    Zobacz również:

    Oczy tenisowego świata zwrócone są na Szanghaj (na zdjęciu) i Wuhan. A w tym czasie ITIA ogłosiła dwa wyroki
    Tenis

    Drakońska kara w tenisie. ITIA potwierdza na finiszu chińskich zmagań. Polski wątek w CV

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa

      Rosjanka zapewniła więc sobie status drugiej rezerwowej w Rijadzie, w zakresie jej możliwości zostało jeszcze dogonienie Rybakiny. Tylko jednak pod warunkiem wygrania kolejnego turnieju rangi 500 w Tokio, ale i porażki Kazaszki jeszcze dzisiaj z Ajlą Tomljanović.

      W przypadku Aleksandrowej trzeba mówić o pewnym fenomenie, który rok temu doświadczała Daria Kasatkina. Ona też kapitalnie spisywała się w turniejach rangi 500, właściwie tylko nimi uzyskała przepustkę na pozycję rezerwowej w Rijadzie. I przystąpiła tam do gry z Igą Świątek, po wycofaniu się Jessiki Peguli.

      Zobacz również:

      Linda Klimoviciva jest coraz bliżej pierwszego w karierze awansu do TOP 150 rankingu WTA
      Tenis

      Niemka krzyczała, Polka ją rozbiła. 6:0, 6:1, jest ćwierćfinał. Historyczna chwila o krok

      Andrzej Grupa
      Andrzej Grupa

        Rosjanka wygrała w tym roku taki turniej w Linzu, w Monterrey i Seulu grała w finałach, Ningbo stało się zaś trzecim miejscem, w którym o ten finał zagra.

        Przeciwko Kessler nie zagrała wielkiego meczu, bo trudno o takim mówić, jeśli samemu popełnia się aż 39 niewymuszonych błędów w dwóch setach. Amerykanka miała podobną liczbę, nieco mniejszą, tak też prezentowały się statystyki wygrywających zagrań. Dlaczego wygrała więc tak wyraźnie, 6:3, 6:3? Bo była bardziej solidna w momentach, gdy decydowały się losy obu setów.

        Zobacz również:

        Iga Świątek
        Iga Świątek

        Świątek tuż za podium, nie ma Sabalenki. Zaskakujący ranking, WTA informuje

        Andrzej Grupa
        Andrzej Grupa

          W pierwszym Rosjanka prowadziła już 5:1, wtedy grała dobrze, a już za moment wpadła w dołek. Kessler uzyskała nawet trzy break pointy na 4:5, później mogła przecież serwować po remis. I jednak nie wytrzymała tej próby, Aleksandrowa wygrała 6:3. W drugiej partii równo było do 3:3. A później Rosjanka raz przełamała rywalkę. I drugi, co oznaczało zakończenie spotkania.

          To ona zagra o finał z lepszą z pary: Lin Zhu - Diana Sznajder.

          Ningbo (W)
          Ćwierćfinały
          17.10.2025
          10:45
          Zakończony
          Wszystko o meczu

          Zobacz również:

          Iga Świątek i Holger Rune
          Tenis

          Iga Świątek tego nie zrobiła. On nie czekał. Od razu zgłosił sprawę na policję

          Łukasz Żurek
          Łukasz Żurek
          Dwie tenisistki stoją przy siatce kortu, ściskając sobie dłonie po zakończonym meczu, obie ubrane w stroje sportowe, w tle widoczni kibice na trybunach.
          Iga Świątek i Jekaterina AleksandrowaJUNG YEON-JEAFP
          McCartney Kessler
          McCartney KesslerMA PING / XINHUA / Xinhua via AFPAFP
          Katie Boulter - Jessica Pegula. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

          Najnowsze

        • Piłka nożna
        • Żużel
        • Zimowe
        • Koszykówka
        • Sporty walki
        • Siatkówka
        • Hokej
        • Piłka ręczna
        • Tenis
        • Motorowe
        • Inne
        • Redakcja